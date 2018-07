Lazio Rom – Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)



Bayer Leverkusen muss trotz einer guten Leistung um die lukrative Champions-League-Teilnahme bangen. Nach dem 0:1 (0:0) bei Lazio Rom braucht der Fußball-Bundesligist im Play-off-Rückspiel einen Heimsieg mit zwei Toren Vorsprung, um in die Gruppenphase einzuziehen. Das Tor erzielte der für Miroslav Klose eingewechselte Keita Baldé Diao (77. Minute).

In einer nicht hochklassigen, aber unterhaltsamen Partie zeigte Bayer vor allem in der zweiten Halbzeit eine gute Vorstellung und hätte mit etwas mehr Glück sogar einen Auswärtssieg einfahren können. "Ich finde, wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Das Ergebnis passt nicht. Wir haben einen sehr hohen Aufwand betrieben. Aber es gibt ein Rückspiel. Wir haben den Glauben daran, dass wir es schaffen", sagte Bayer-Stürmer Stefan Kießling.

Klose warnte seine Lazio-Kollegen vor zu viel Optimismus: "Ich glaube, wir haben heute unser bestes Spiel gemacht. Ich glaube aber, dass der Drops noch nicht gelutscht ist. Das wird ein sehr schweres Rückspiel. Dass ein Unentschieden reicht, ist ein Vorteil", sagte der Lazio-Angreifer. Wegen einer Oberschenkelblessur musste der 37-Jährige zur Halbzeit raus. "Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist, dass der Muskel nur ein bisschen zugemacht hat. Aber ich habe kein so gutes Gefühl", sagte Klose.

Bayer-Trainer Roger Schmidt konnte seinen Kapitän Lars Bender in der Startelf aufbieten. Der Mittelfeldmann hatte seine Rückenprobleme überwunden und war an der aufregendsten Aktion der ersten Halbzeit maßgeblich beteiligt. Ein Schuss Benders (26.) aus etwa 25 Metern klatschte an den Pfosten. Doch gleich im Gegenzug hätte Klose beinahe getroffen. Nach einem gefährlichen Lazio-Konter setzte er den Ball an den Außenpfosten.



Zuvor hatten die Zuschauer im Stadion – darunter nur einige Hundert aus Leverkusen – eine temporeiche, aber auch hektische Partie gesehen. Keine der beiden offensiv ausgerichteten Mannschaften hatte eine klare Linie zeigen können. Oft sprangen die Bälle im Sekundentakt zwischen beiden Teams hin und her. Die erste aussichtsreiche Bayer-Aktion war ein Dribbling von Karim Bellarabi (23.), dessen anschließender Schuss knapp über das Tor strich.



Rassistische Rufe gegen Bayers Wendell und Tah

Die Lazio-Fans bestätigten wieder einmal ihren schlechten Ruf. Nach rassistischen Rufen gegen die dunkelhäutigen Bayer-Profis Wendell und Jonathan Tah drohte ein Spielabbruch. Mit einer Durchsage des Stadionsprechers wurde die erste von drei möglichen Uefa-Sanktionsstufen eingehalten.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte Klose-Ersatz Keita Bayer mit einem Dribbling vor Probleme, Leverkusens Schlussmann Bernd Leno konnte die Chance der Römer gerade noch verhindern. Sein Eingreifen wertete Schiedsrichter Jonas Eriksson nicht als elfmeterwürdig. Einen Platzverweis hätte es hingegen für Lazios Maurício (49.) nach einem harten Einsteigen in Brusthöhe gegen Bellarabi geben können. Ein Treffer von Çalhanoğlu (69.) wurde vom Schiedsrichter wegen einer Abseitsposition von Stefan Kießling nicht anerkannt – eine ganz enge Entscheidung.

Bayer übernahm mehr und mehr die Kontrolle, musste aber bei schnellen Gegenangriffen wie von Keita (61.) wachsam sein, der Leno nur kurz darauf zu einer Glanztat zwang. Dann schlug der Senegalese aber doch noch zu. Einen Konter nach Fehler von Kyriakos Papadopoulos schloss er zum Siegtor ab. Der Grieche hatte kurz darauf Glück, nach einem Foul an Keita nicht mit Rot vom Platz zu müssen.

Lazio Rom: Berisha - Basta, de Vrij (89. Gentiletti), Maurício, Lulić - Onazi (53. Milinkovic-Savic), Biglia, Parolo - Candreva, Klose (46. Keita), Felipe Anderson



Bayer Leverkusen: Leno - Hilbert, Tah, Papadopoulos, Wendell - Bellarabi, Bender, Kramer, Son (46. Mehmedi) - Çalhanoğlu (84. Brandt), Kießling (90.+4 Kruse)

Schiedsrichter: Eriksson (Schweden)

Zuschauer: 38.000



Tor: 1:0 Keita (77.)

Gelbe Karten: Maurício, Milinkovic-Savic / Kießling, Leno, Papadopoulos, Wendell