Wer spielt wann gegen wen?

Hertha BSC – Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr)

1. FC Köln – VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg

FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98

Hannover 96 – Bayer Leverkusen

TSG Hoffenheim – FC Bayern München (alle Samstag, 15.30)

Hamburger SV – VfB Stuttgart (Samstag, 18.30)

FC Ingolstadt – Borussia Dortmund (Sonntag, 15.30)

Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 05 (Sonntag, 17.30)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Ingolstadt gegen Dortmund. Weil wir sehen wollen, ob der Sieg des Aufsteigers in Mainz Zufall war. Aber natürlich auch wegen Dortmund. Vorige Woche hatte der BVB Gladbach 4:0 weggeledert. Auch an diesem Donnerstag bot er gegen 17-jährige Norweger so viel. Erste Aktion im Spiel, 1:0 für das Team mit dem lustigen Namen Odds. 20 Minuten später hieß es gar 3:0. Mats Hummels stand gedanklich schon wieder an der Kühlschranktür, doch dann kam der BVB zurück und gewann trotz einiger Pfosten- und Lattentreffer 4:3, against all odds sozusagen. Man würde vom Wunder vom Skagerrak sprechen, stünde der Gegner in der Europarangliste nicht 315 Plätze hinter der Borussia. Sichtbar für das Fachpublikum war erneut: Tuchel macht auf Pep, seine Elf versucht sich mit Ballkontrolle und -zirkulation im Zentrum. Sichtbar auch, dass es noch an den Feinheiten wie Annahme und Freilaufen fehlt. Und die Mängel seiner Abwehrspieler im Zweikampf und bei der Gefahrenerkennung wird Tuchel auch mit Getreidediäten nicht ohne Weiteres beheben können.





Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Köln gegen Wolfsburg. Das mag zwar unterhaltsam werden, weil die Kölner neuerdings Tore schießen wollen. Doch wird das Spiel wohl der Abschied von Kevin de Bruyne. Am Montag sagte er zwar einen Treueschwur an den Verein brav auf. Doch sein Berater und Klaus Allofs dementierten umgehend. Wenn nicht alles täuscht, wird Manchester City de Bruyne bald mit pfundweise Pfundnoten bewerfen oder irgendein anderer. Wolfsburg würde seinen Besten verlieren. Allofs versucht gar nicht, den Eindruck zu erwecken, man könne den Belgier ersetzen. Die Bundesliga verlöre einen Star. Einen Star, der so normal daherkommt. Bubifrisur, nicht breitflächig tätowiert, rotbäckig, stark am Ball. De Bruyne, munkelt die Fachpresse, hatte sich wohl erhofft, dass der VfL ein bisschen teurer einkaufen würde, damit er einen Spielkameraden bekommt.

Wer steht im Blickpunkt?

Die Defensive von Bayer Leverkusen. Die Elf kann rasant angreifen. Brandt, Mehmedi, Son sind flinke Dribbler, auch Abwehrspieler wie Wendell, der wie andere am Dienstag von den Fans von Lazio Rom rassistisch geschmäht wurde. Und zur Not lässt sich Stefan Kießling anschießen, selbst wenn er dabei auch mal, wie in Rom, im Abseits stand. Allerdings verteidigen die Leverkusener auch wie Stürmer, nämlich ein bisschen riskant. Mittelfeldspieler stürzen sich auf den Ball, Flügelspieler verschieben weit auf die andere Seite, Abwehrspieler rücken vor statt zurück – wie beim Römer Tor. Oder vor dem Gegentor beim ersten Bundesligaspiel gegen Hoffenheim. Da hasteten beide Innenverteidiger auf den Ballführenden und öffneten den Passweg auf den Hoffenheimer Stürmer. Dieser freie Raum fällt selbst der Sportschau auf und macht auch Teams wie Hannover Hoffnung auf Tore.