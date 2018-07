Wer spielt wann gegen wen?

FC Bayern München – Hamburger SV (Freitag, 20.30 Uhr)

SV Darmstadt 98 – Hannover 96

FSV Mainz 05 – FC Ingolstadt

Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim

Werder Bremen – FC Schalke 04

FC Augsburg – Hertha BSC (alle Samstag, 15.30)

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30)

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30)

VfB Stuttgart – 1. FC Köln (Sonntag, 17.30)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Bayern gegen Hamburg. Vor zwei Monaten regten sich alle Fußballfreunde auf, dass der HSV schon wieder nicht absteigt. Einziger Trost war der Unterhaltungswert, der mit ihm verloren gegangen wäre. Und tatsächlich, es ist noch keine Sekunde in der Bundesliga gespielt und man kann jetzt schon feststellen: Der HSV liefert, das ist bestechende Frühform. Lost in Jena, Hertha-Motive im Fan-Shop und dann natürlich der Rucksackgate mit den Knäbelverträgen. Den Hamburgern sei gedankt – und geraten: Bei Einbruch zahlt die Hausrat. Allerdings gibt es für offen herumliegende Wertsachen, wie Lohnlisten und Kreditkarten, Entschädigungsgrenzen. Am einfachsten aber auch effektivsten sind immer noch Wertsachengürtel oder der gute alte Brustbeutel, Herr Knäbel.

Für die neunzig Minuten in München fallen uns aber keine Sicherheitsratschläge ein, liebe Hamburger, hier müsst ihr euch selbst helfen. Es wird vermutlich ein Gemetzel. Und für den HSV das erste von 34 überflüssigen Vorgeplänkeln bis zum dramatischen Relegationsdusel im nächsten Mai. Bruno Labbadia, der Ärmste, wartete auf die erhofften Verstärkungen vergebens. Er gilt bei den Buchmachern trotz gelungener Rettung als heißer Kandidat für die erste Trainerentlassung. Bei Wettanbietern kann man auch auf einen zweistelligen Erfolg der Bayern tippen.



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Keines. Weil es nach Monaten des Wartens und der kataresken deutschen Hitze endlich wieder los geht. Und weil jeder Verein seine Anhänger hat, wie unser Club-O-Mat zeigt. Jeder Topf findet seinen Deckel.

Wer steht im Blickpunkt?

Darmstadt 98, die südhessische Sternschnuppe, feiert das Bundesliga-Comeback nach Jahrzehnten mit einem Heimspiel gegen Hannover. Die Stadt entdeckt ihre Liebe zum Verein wieder, alle 13.000 Dauerkarten sind verkauft. Und 98 ist der große Liebling aller Romantiker. Nicht nur weil man sich mit dem anderen Aufsteiger, Ingolstadt, nicht so richtig freuen kann. Auch wenn der FC mit geringem Budget und großer Leidenschaft viel erreicht hat, bleibt er der Schwesterverein von München und Wolfsburg. Die Darmstädter aber rocken. Der Trainer Dirk Schuster setzt auf Aussortierte. Viele seiner Outlaws haben Bundesliga-Erfahrung, waren aber woanders nicht mehr erwünscht. Etwa Peter Niemeyer und Sandro Wagner in Berlin, Konstantin Rausch in Stuttgart, Jan Rosenthal und Marcel Heller in Frankfurt. Selbst Dominik Stroh-Engel hat drei Bundesliga-Spiele – für Eintracht Frankfurt unter Friedhelm Funkel. Funkel klingt bereits nach dem Mustopf der Fußballgeschichte. Und erst das Stadion, das Böllenfalltor! Die Sitze sind aus Holz und auf den Stehtribünen sticht Unkraut durch den Beton. Aber den Fans macht das nichts aus, sie denken sich einfach, es wären Lilien.