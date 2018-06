Das abgebrochene Pokalspiel zwischen dem RB Leipzig und dem VfL Osnabrück könnte wiederholt werden. Das bot der Leipziger Verein an. "Wir verurteilen die unsportlichen und unfairen Taten aufs Schärfste. Dennoch bieten wir ein Wiederholungsspiel an", sagte Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick auf der Website des Fußball-Zweitligisten.

Schiedsrichter Martin Petersen war in der 71. Minute der Partie von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden. Ein Fan des VfL Osnabrück hatte es geworfen. Petersen hatte sich zunächst in die Kabine zurückgezogen, das Spiel nach der Unterbrechung aber nicht mehr angepfiffen. Die Partie wurde daraufhin am Montagabend beim Stand von 1:0 für Osnabrück abgebrochen.



"Bei dem Vorgang in Osnabrück handelt es sich um einen tätlichen Angriff auf den Schiedsrichter. Der Spielabbruch ist dann die logische und notwendige Konsequenz", hatte Herbert Fandel, der Vorsitzende der Schiedsrichterkommission in einer DFB-Mitteilung gesagt. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes nahm noch am Abend die Ermittlungen auf.



Zweitligist Leipzig könnte eigentlich auf ein Weiterkommen per Sportgerichtsurteil hoffen. Die Osnabrücker werden mit größter Wahrscheinlichkeit das Spiel am grünen Tisch verlieren und eine harte Strafe bekommen.



Laut Rangnick flogen "das ganze Spiel" über Feuerzeuge, Trinkbecher und andere Wurfgegenstände in Richtung der Gäste-Profis sowie der Auswechselspieler beim Warmlaufen. "Es war demnach definitiv nicht nur ein Einzeltäter, dessen Handeln später zu dem für alle Seiten bedauerlichen Spielabbruch führte." Der RB-Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff sagte: "Wir wollen und werden solchen Chaoten im Fußball keine Plattform bieten, in diesen Sport negativ einzugreifen oder ihn sogar zu bestimmen."