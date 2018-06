In der vergangenen Saison schaffte es der Hamburger SV knapp, in der Bundesliga zu bleiben. In diesem Jahr fliegt er bereits in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia unterlag dem FC Carl Zeiss Jena mit 3:2.

Nach einer Viertelstunde brachte Emir Spahić Jenas René Eckardt zu Fall und sah die Gelbe Karte. Den folgenden Freistoß schoss Justin Gerlach aus 30 Metern direkt ins Tor. Er brachte so das Team aus Jena in Führung, das in der Regionalliga Nordost spielt.

Der Hamburger SV konnte zwischenzeitlich ausgleichen. In der 48. Minute schob Ivica Olić den Ball über die Torlinie. Schiedsrichter Frank Willenborg zählte das Tor, obwohl Hamburgs Ivo Iličević zuvor mit dem Ball über die Außenlinie gespurtet war.



In der 58. Minute schoss Velimir Jovanović das 2:1 für Jena. Hamburgs Michael Gregoritsch egalisierte den Vorsprung in der vierten Minute der Nachspielzeit.



Kurz nachdem die zweite Hälfte der Verlängerung begonnen hatte, warf Filip Krstić den Ball weit ein. Vor dem Tor der Hamburger setzte sich Johannes Pieles gegen Spahić durch und köpfte den Ball zum 3:2-Endstand ins Tor.

Der Hamburger SV ist der dritte Bundesligist, der in dieser Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals ausscheidet. Am Samstagabend hatte der Zweitligist TSV 1860 München gegen die TSG 1899 Hoffenheim gewonnen. Der FC Ingolstadt unterlag der Spielvereinigung Unterhachingen mit 2:1.