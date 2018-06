ZEIT ONLINE: Herr Kalkbrenner, Sie unterstützen den Berliner Sechstligisten Sparta Lichtenberg. Warum?

Paul Kalkbrenner: Ich bin in der Nähe aufgewachsen und habe den Verein vor ein paar Jahren quasi wiedergefunden und Leute aus der Kindheit wiedergetroffen. Es gibt hier ein super Vereinsheim mit Bratwurst und Bier, wie früher. Es ist urig, die Leute sind ein Querschnitt durch den Bezirk. Ich brauche das als Ausgleich.

ZEIT ONLINE: Sie trainieren auch mit?

Kalkbrenner: In der Ü32. Ich versuche, es ab und an mal zum Training zu schaffen. Ich komme dann immer total verletzt vom Platz, weil ich wieder viel zu doll reingehauen habe.

ZEIT ONLINE: Spielen Sie lieber als Fußball zu gucken?

Paul Kalkbrenner Paul Kalkbrenner ist ein Techno-Musiker aus Berlin. Bekannt wurde er durch den Film Berlin Calling. Kalkbrenner engagiert sich beim Berlin-Ligisten Sparta Lichtenberg und ist Fan des FC Bayern München. In diesen Tagen erscheint sein siebtes Album.

Kalkbrenner: Mit dem Ball spielen ist schon schön, aber ich gucke lieber. Ich war früher großer Ausputten-Fan. Einer muss ins Tor und die anderen ballern drauf. Aber in so einem richtigen Spiel ist das Feld ja viel zu groß. Du rennst anderthalb Stunden rum und hast netto vielleicht 90 Sekunden den Ball. Das ist doch scheiße.

ZEIT ONLINE: Na ja.

Kalkbrenner: Neulich war Hansa Rostock hier, die wollten sich für ein Benefizspiel bedanken, was Marteria organisiert hat. 75 Minuten haben die gegen unsere erste Mannschaft gespielt und danach stand es 1:9. Die letzte Viertelstunde durften wir, die Ü32, aufs Feld, da haben sie uns noch ein bisschen machen lassen, am Ende stand es 2:11. Also selbst gegen einen Drittligisten kommst du gar nicht an den Ball. Da sitze ich lieber im Sessel und schaue aus meinem antrainierten Blickwinkel die Bayern. In Breitbild und HD und so. Da macht es dann auch Spaß, drüber nachzudenken, wie das funktioniert, auch taktisch.



ZEIT ONLINE: Sie sind Bayernfan. Obwohl Sie aus Ost-Berlin kommen.

Kalkbrenner: Gerade deshalb. Wenn ich aus West-Berlin käme, wäre ich wahrscheinlich nie Bayernfan geworden. Wir haben ja selten Bundesliga geguckt, sondern Oberliga natürlich. Und wenn Bayern mal in der Sportschau im Fernsehen kam, das Olympiastadion und in den Achtzigern mit Matthäus und Lerby und Pfaff – das war halt geil. Aber es war eher so ein Ausweis für das Westdeutsche, das Unerreichbare, ich würde gar nicht von Fantum sprechen. Man durfte auch seine Nähe nicht zeigen. Es war eher so ein 'Whoa. Wahnsinn, diese Bayern!'

ZEIT ONLINE: Vor der Tür hatten Sie Union und den BFC.

Kalkbrenner: Den BFC fand ich gut. Als ich ganz klein war, so erste Klasse, da ist man ja noch ein wenig spielerbezogen, war Andreas Thom mein erster Star. Wenn der den Ehrgeiz von Oliver Kahn gehabt hätte, wäre er einer der besten Fußballer des Planeten geworden. Aber er war halt etwas gechillter drauf.

ZEIT ONLINE: Beliebte Bayernfanfrage: Wie ging es Ihnen 1999?

Kalkbrenner: Schlecht, richtig schlecht. Mittlerweile bin ich unempfindlicher geworden. Ich hoffe aber, dass ich mir ein bisschen was bewahre. Dass man nach einem Tor auch noch steil gehen kann, wenn man 60 Jahre alt ist.

ZEIT ONLINE: Wann haben Sie das erste Bayernspiel im Stadion gesehen?

Kalkbrenner: Erst später. Ich hatte nicht das superwohlhabende Elternhaus, dass man mal eben so nach München konnte. Das erste Mal war 1998, Champions League in der Todesgruppe gegen Barcelona, 1:0, Effenberg, 45. Ich bin auch ein guter Almanach. Man sollte nicht mit mir streiten.

ZEIT ONLINE: Dann mal Butter bei die Fische: Ist Pep Guardiola erfolgreich?

Kalkbrenner: Er muss in diesem Jahr mit dem Henkelpott kommen, sonst war das eine nicht sehr erfolgreiche Zeit. Er muss sich ja auch mit sich selbst vergleichen lassen.

ZEIT ONLINE: Aber er wurde jeweils Meister.

Kalkbrenner: Trotzdem. Meister wurden auch andere, sogar damals mit Michael Sternkopf. Mit so einem Kader, der ja doppelt so teuer ist wie noch vor ein paar Jahren, nur Deutscher Meister zu werden, ist nichts, womit man richtig doll hausieren gehen kann.

ZEIT ONLINE: Sie sind also ein Guardiola-Skeptiker.

Kalkbrenner: Eigentlich nicht. Er gefällt mir immer besser, weil er in jedem Jahr pragmatischer wird. Er sieht was er kann, und dass dieses Zentrumsgeeiere nicht funktioniert. Er muss auf den Flügel gehen, weil das der Kader hergibt. Wir werden ihn in diesem Jahr sehr viel pragmatischer sehen. Er will doch auch gewinnen, und am Ende ist ihm, glaube ich, auch egal wie.

ZEIT ONLINE: Jetzt ist auch noch Bastian Schweinsteiger weg. Verliert der FC Bayern seine Seele?

Kalkbrenner: Letztens habe ich gelesen, wie ein Journalist alle spanischsprachigen Spieler in eine Aufstellung rotiert hat, was für ein Quatsch… Der FC Bayern ist weiterhin eine Weltelf mit deutschem Kern. Dazu gehören eben auch Chilenen und Peruaner, es sprechen halt viele Spanisch auf der Welt. Und so ein Vidal und ein Costa, die fühlen sich beim heutigen FC Bayern sicherlich wohler als bei den Bayern von annodunnemal.

ZEIT ONLINE: Passt Ihre Liebe zu Amateurfußball zum Fansein im Kommerzfußball?

Kalkbrenner: Es gibt nun mal keinen Undergroundfußball, der nicht kommerziell ist und trotzdem gut. Die Leute wollen Topfußball sehen. Profifußball und Amateurfußball sind zwei völlig verschiedene Dinge.

ZEIT ONLINE: Aber mittlerweile wird wieder über Anstoßzeiten diskutiert. In der Bundesliga soll es mehr Spiele am Sonntag und Montag geben, darunter würden die Amateure leiden.

Kalkbrenner: Das ist doch vollkommen egal. Man muss den Realitäten ins Auge sehen. Wenn die Bundesliga den Spieltag splittet, um ein bisschen mehr Fernsehgeld zu bekommen, wäre das keine schlechte Idee. Ich bin bloß gegen den Montag. Das Fußballwochenende muss Sonntagabend durch sein.