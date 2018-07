Wer spielte wie gegen wen?

Hertha BSC – Werder Bremen 1:1

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg 1:1

Hannover 96 – Bayer Leverkusen 0:1

1. FC Köln – VfL Wolfsburg 1:1

FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 1:1

TSG Hoffenheim – FC Bayern München 1:2

Hamburger SV – VfB Stuttgart 3:2

FC Ingolstadt – Borussia Dortmund 0:4

Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 1:2



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Hoffenheim gegen Bayern. In den vergangenen Jahren war das Bayernfandasein in der Bundesliga eher trüb. Die Münchner cruisten mit Standgas zu den Meisterschaften. Das war zwar nett, brachte die Gefühle aber nur selten in Wallung. Unser Alltag muss spannender werden, sagten sich David Alaba und Jérôme Boateng. Alaba spielte unmittelbar nach dem Anstoß einen kecken Pass auf den Gegner Kevin Volland, der nach neun Sekunden traf und den Bundesligaschnelltorrekord von Karim Bellarabi aus der Vorsaison einstellte. Boateng holte sich, als es dann 1:1 stand, in kürzester Zeit eine Gelb-Rote Karte ab und verschuldete dabei auch noch einen Elfmeter. Doch der ging an den Pfosten und Bayern gewann zu zehnt. In der letzten Minute traf Lewandowski nach einer Vorlage von Douglas Costa (der nur wegen seiner beruflichen Verpflichtungen im Kraichgau nicht beim 100-Meter-Finale der Leichtathleten in Peking starten konnte). Ein Sieg, bei dem auch Bayernfans Gefühle bekamen. Endlich mal was los. Nur der Farbe des immer dichter werdenden Bartes des Fußballpropheten Pep Guardiola tun solche Spiele nicht gut.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Das Unentschieden der Wolfsburger in Köln, zumindest wenn Sie Fan von Kevin de Bruyne sind. Es schien, als hätte er seinen Zwillingsbruder auf den Platz geschickt, um zu Hause noch einmal in Ruhe das Angebot von Manchester City durchzugehen – oder das der Bayern einzuholen. Für die Wolfsburger hatte das einen Vorteil: Sie konnten schon einmal schauen, wie es sich ohne ihren Star spielt. Andererseits sollte der VfL de Bruyne doch bald verkaufen. Noch mehr solcher Spiele und die Überweisung fällt nicht mehr so üppig aus.

Wer stand im Blickpunkt?

Der Hamburger SV. Der spielte zum ersten Mal wieder im Volksparkstadion. Die Jüngeren werden jetzt fragen: Volkspark? In welcher Branche ist diese Firma denn tätig? Für uns Traditionalisten wird das Stadion immer die AOL-Arena bleiben. Das Spiel gegen Stuttgart lief lange wie erwartet. Der HSV spielte schlecht, Stuttgart führte, doch dann, nach einem Platzverweis für die Schwaben, passierte etwas. Pierre-Michel Lasogga, der krasseste Anachronist der Liga, wurde eingewechselt, machte erst den Ausgleich und legte in der vorletzten Minute per Kopf auf seine Kapitän Djourou ab, der in seinem 70. Bundesligaspiel das erste Mal traf. Der HSV drehte nach fast zwei Jahren wieder ein Spiel, der Volkspark stand Kopf. Und Bruno Labbadia sagte: "Der Sieg tut uns natürlich total gut, aber wir werden jetzt nicht durchdrehen."