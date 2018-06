Wenn eine lebenslange Liebe zu sterben droht, ist das eine ernste Sache. Viel zu ernst, um es einfach geschehen zu lassen. Vielmehr muss man um sie kämpfen oder, erscheint dies aussichtslos, zumindest versuchen, die Gründe der Entfremdung zu verstehen. Lassen Sie mich ungeschützt sprechen: Ich bin länger als dreißig Jahre Fan des FC Bayern. Doch fällt es mir gerade in den letzten Monaten immer schwerer, die emotionale Verbindung zu meinem Verein aufrechtzuerhalten. Was es fast noch schlimmer macht: Ich weiß mich in dieser Krise nicht allein. Sie durchdringt derzeit weite und eingeschworene Kreise des Bayern-Kosmos.

Das Problem beginnt auch hier auf dem Platz. Die Bundesliga-Spiele meines Vereins sind ihrer vollendeten Absehbarkeit einfach nicht mehr interessant anzuschauen. Weder ob noch wie man gewinnen wird, ist zweifelhaft. Wie ein Ehepaar, das einander gut genug kennt, um jeden Samstag verlässlich zum Höhepunkt zu kommen, schaukelt man sich guardiolesk von Sieg zu Sieg. Manchmal dauert es etwas länger, manchmal muss man sogar ein bisschen nachhelfen. Aber am Ende klappt es. Guter Sex fühlt sich anders an. Nicht einmal uns Bayern-Fans geht es nur ums Gewinnen. Es muss auch knistern. Und das tut es nicht. Tut es schon lange nicht mehr.

Weitaus bedrückender als der Akt selbst ist die eigentlich ja fantasiebeflügelnde Phase des Vor- und Nachspiels geworden, ist sie doch mittlerweile mit dem Gesicht von Matthias Sammer verbunden. Abgesehen davon, dass kein Mensch (ich habe berufene Kenner eindringlich befragt) konkret anzugeben vermag, womit Sammer beim FC Bayern den lieben langen Tag seine Zeit verbringt, außer Interviews zu geben, die Pep nicht geben kann oder will – er ist einfach keiner von uns. Jeder weiß das, jeder spürt das. Sammer zerstört emotionale Nähe, die einen Fan zum Fan macht.

Mit dem Namen Sammer ist noch ein weiteres zentrales Problem des Vereins verbunden: der Umgang mit der Jugend. Als eines der wesentlichen Argumente für die Verpflichtung Sammers galt seine Kenntnis des bundesweiten Talentpools. Nichts davon ist im aktuellen Spiel zu spüren. Vielmehr wurden in diesem Spätsommer sämtliche Selbstgezogene aus dem Kader gestrichen oder an andere Vereine abgegeben. Von dem Ideal eines organischen Wachstums aus den eigenen Reihen heraus, das perspektivisch auch identitätsfestigende Wirkung hätte, zeigt sich der Verein im Herbst 2015 weiter entfernt denn je.

Wolfram Eilenberger Der Publizist und Philosoph Wolfram Eilenberger hat einen Trainerschein und spielt im linken Mittelfeld der deutschen Autoren-Nationalmannschaft. Seit Mai 2015 schreibt er Eilenbergers Kabinenpredigt, seine monatliche Fußballkolumne auf ZEIT ONLINE. Sein neues Buch Zeit der Zauberer – Das große Jahrzehnt der Philosophie (1919-1929) ist im März 2018 erschienen.

Ohne Widerhall zu finden, machte Mehmet Scholl auf eine semantische Verschiebung aufmerksam, die in engem Zusammenhang mit dieser Nachwuchsverweigerung steht. Als ARD-Kommentator wies er darauf hin, dass der Sinn des identitätsprägenden Satzes "Mia san mia" vom aktuellen Bayern-Personal missverstanden werde: "Mia san mia", sagte Scholl sinngemäß, bedeute eigentlich: "Wir sind selbstbewusst genug, unser eigenes Ding in eigener (nicht immer voll rationaler) Weise durchzuziehen." Derzeit aber werde der Satz nur noch in der banalen Deutung eines "uns kann eh keiner was" verwendet. An die Stelle der selbstbezogenen Souveränität, wie sie wahrhaft großen und edlen Tieren eignet, ist im Verein die Haltung einer waschbärhaften Wachheit getreten, die global nach allem und jedem schielt, was der Sicherung der eigenen Hegemonie dienen könnte. Nein, das sind nicht wir.

Ein Therapeut würde an dieser Stelle wahrscheinlich seinen Block zur Seite legen, mir kurz tief in die Augen blicken und sagen: "Herr Eilenberger, Ihr Problem ist ganz einfach: Sie vermissen Uli Hoeneß." Ja, ich vermisse Uli Hoeneß. Wir alle tun es! Das ist einer der wenigen Sätze, zu dem ich als Bayern-Fan stehen kann, und zwar gerade weil er in seiner offenen Widersinnigkeit und moralischen Grundlosigkeit für den quasi-perversen Lustgewinn steht, der das Bayern-Fansein schön machte. Kennen Sie den Namen des aktuellen Bayern-Präsidenten? Ich auch nicht. Und Kalle Rummenigge nimmt in Deutschland einfach niemand ernst genug, um ihn zu hassen oder zu lieben.