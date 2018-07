VfL Wolfsburg – ZSKA Moskau 1:0 (1:0)



Julian Draxler hat dem VfL Wolfsburg nach sechs Jahren ein erfolgreiches Comeback in der Champions League beschert. Der Nachfolger von Kevin De Bruyne führte die Niedersachsen mit dem Siegtor und einer starken Leistung zum 1:0 (1:0) gegen den russischen Spitzenreiter ZSKA Moskau. Damit haben die Wolfsburger den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht und sich vor der schweren Aufgabe beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United und Bastian Schweinsteiger in zwei Wochen eine gute Ausgangsposition verschafft.

Im Gegensatz zu Draxlers Debüt am Wochenende in Ingolstadt (0:0) zeigte er auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld sein Potenzial und schoss das Führungstor in der 40. Minute.

"Wenn man Vizemeister und Pokalsieger geworden ist, ist es klar, dass man abliefern muss", hatte VfL-Manager Klaus Allofs vor dem Spiel gegen den 14-maligen russischen Meister gesagt. Gegen eine tief stehende ZSKA-Mannschaft erspielte sich der VfL deutliche Vorteile und hatte viel Ballbesitz. Nur die Chancenverwertung war noch ausbaufähig. So scheiterte André Schürrle mit einem Schuss aus halblinker Position an Russlands Nationalkeeper Igor Akinfejew (25.).

Trainer Dieter Hecking hatte bei der Aufstellung einen zweiten Sechser herausgenommen und dafür Kruse ins Team gebracht. Die Umstellung zahlte sich aus. Der neue Spieler aus Gladbach war an einigen Torszenen beteiligt.

Die in der Liga noch ungeschlagene russische Mannschaft von Leonid Sluzki spielte schwach und war offensiv eher harmlos.