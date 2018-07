FC Schalke 04 – FSV Mainz 05 2:1

FC Schalke 04 ist der erste Bundesliga-Heimsieg unter Trainer André Breitenreiter gelungen. Der Verein konnte sich damit wieder im oberen Tabellendrittel etablieren. Die Schalker gewannen zum Abschluss des 4. Spieltages gegen den FSV Mainz 05 verdient mit 2:1 (1:1) und sind mit nunmehr sieben Punkten Fünfter. Joel Matip hatte Schalke in der 37. Minute in Führung gebracht. Noch vor der Pause erzielte Yunus Malli nach einer tollen Angriffskombination der Mainzer den Ausgleich (42.). Schalkes Torjäger Klaas-Jan Huntelaar, der gleich zu Beginn der Partie einen Strafstoß verschossen hatte, gelang in der 61. Minute der Siegtreffer.



1899 Hoffenheim – Werder Bremen 1:3

Rückkehrer Claudio Pizarro hat Werder Bremen bei seinem Kurz-Comeback direkt zum Sieg verholfen. Der peruanische Stürmer und Ex-Bayern-Profi kam beim 3:1 (1:0) bei 1899 Hoffenheim zu einem Neun-Minuten-Einsatz – und bereitete den entscheidenden Treffer von Anthony Ujah (90.+2 Minute) vor. Wenig später setzte Zlatko Junuzović (90.+3) den Schlusspunkt. Der österreichische Nationalspieler hatte die Gäste in der 44. Minute in Führung gebracht. Fünf Minuten später glich Hoffenheims chilenischer Neuzugang Eduardo Vargas zunächst aus. Für die TSG ist es der schwächste Saisonstart im achten Jahr in der Fußball-Bundesliga, der Club ist nach vier Spielen weiter sieglos.



Hannover 96 – Borussia Dortmund 2:4 (1:2)

Im neunten Pflichtspiel hat die BVB-Mannschaft den neunten Sieg erreicht. Borussia Dortmund führt so weiterhin die Bundesliga-Tabelle an. Das Spiel in Hannover war mitreißend. Für Dortmund traf Pierre-Emerick Aubameyang zweimal (35. und 85. Minute, je Elfmeter), Henrich Mchitarjan (44.) und Hannovers Verteidiger Felipe (67.), der den Ball ins eigene Tor schoss. Hannover spielte gefährlich und nutzte Fehler der Dortmunder Spieler aus, so schoss Artur Sobiech zwei Tore (18./53.). Doch Tuchels Team war den Hannoveranern spielerisch überlegen und feierte am Ende einen souveränen Sieg. Statistik und Spielverlauf

FC Bayern München – FC Augsburg 2:1 (0:1)

Erst durch einen streitbaren Foulelfmeter in der 89. Minute verhinderte der FC Bayern, Punkte gegen Augsburg zu verlieren. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola hatte nach einer halben Stunde 72 Prozent Ballbesitz und lag nach 43 Minuten mit 0:1 zurück. Alexander Esswein schoss an dem machtlosen Torhüter der Bayern, Manuel Neuer, vorbei ins Tor. Die Münchner drehten das Spiel dann in der zweiten Spielhälfte. Erst erzielte Lewandowski den Ausgleich und kurz vor Schluss war es dann Thomas Müller, der zum 2:1 traf. Statistik und Spielverlauf

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 6:2 (4:1)

Alexander Meier hat für Eintracht Frankfurt ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Nach fünfmonatiger Verletzung schoss der Stürmer im Spiel gegen den 1. FC Köln drei Tore (4., 23. und 87.). Neben ihm traf Neuzugang Luc Castaignos (15. und 30.) sowie Haris Seferovic (73.). Für Köln war es die erste Niederlage der Saison. "Wir haben zu viele Fehler gemacht. So können wir nicht bestehen. Wir haben verdient verloren", sagte Kapitän Matthias Lehmann. Die Tore für sein Team schossen Anthony Modeste (28.) und Dominique Heintz (81.). Statistik und Spielverlauf

FC Ingolstadt 04 – VfL Wolfsburg 0:0 (0:0)

Der Ex-Schalker Julian Draxler konnte im ersten Spiel für Wolfsburg sein Team nicht zu einem Sieg führen. Der als Spielmacher aufgestellte Draxler konnte nur in Ansätzen andeuten, weshalb er als Ersatz für Kevin De Bruyne verpflichtet wurde, der nach Manchester City gewechselt war. Ingolstadt spielte im eigenen Stadion souverän. Doch zwingende Torchance gab es kaum. In der zweiten Spielhälfte brachte Dante Ingolstadts Lucas Hinterseer im Strafraum zu Fall, ein Pfiff blieb aber aus. Am Ende war es ein verdientes Unentschieden für beide Mannschaften. Statistik und Spielverlauf

Bayer 04 Leverkusen – SV Darmstadt 98 0:1 (0:1)

Vier Tage vor dem ersten Gruppenspiel der Champions League hat Bayer Leverkusen gegen den Aufsteiger aus Darmstadt verloren. Das Team von Trainer Roger Schmidt agierte unkreativ und konnte vor dem Tor kaum gefährliche Szenen erspielen. Stattdessen war es in der achten Minute Darmstadts Aytac Sulu, der zum 0:1 einschob. Für Darmstadt ist es der erste Sieg in dieser Bundesliga-Saison. Für Leverkusen ein Rückschlag, denn auch die Neueinkäufe, Javier Hernandez und Kevin Kampl, konnten nach ihrer Einwechselung das Spiel nicht drehen. Statistik und Spielverlauf

Hertha BSC – VfB Stuttgart 2:1 (2:1)

In Berlin dominierte die Hertha von Beginn an. In der 14. Minute traf Genki Haraguchi zum 1:0. Die Stuttgarter konnten in der 36. Minute ausgleichen, als der Bosnier Toni Sunic das 1:1 und seinen ersten Pflichtspieltreffer für den VfB erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann Herthas Kapitän Fabian Lustenberger, der seine Mannschaft mit einem Volleyschuss erneut in Führung brachte (45.+3). Stuttgart bleibt somit nach vier Bundesliga-Partien weiterhin ohne Punkt. Statistik und Spielverlauf

Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0)

Für Borussia Mönchengladbach war es die vierte Niederlage im vierten Spiel. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre agierte verunsichert und lag zur Halbzeit mit 2:0 zurück. Beide Tore für die Hamburger schoss Pierre-Michel Lasogga (11. und 44. Minute). "Wir haben die Dinger selbst verschuldet", sagte Vizepräsident Rainer Bonhof. Kurz nach Anpfiff der zweiten Spielhälfte schoss Nicolai Müller den 3:0-Endstand (52.). Die Krise in Gladbach ist groß – vier Tage, bevor das Team sein erstes Spiel in der Champions League gegen den FC Sevilla spielt. Statistik und Spielverlauf