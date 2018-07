1. FSV Mainz – TSG 1899 Hoffenheim 3:1 (1:1)

Gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat Yunus Malli drei Tore und somit seine Mannschaft zum zweiten Heimsieg der Saison geschossen. Für den Mittelfeldspieler des FSV Mainz 05 waren es die Saisontore drei, vier und fünf (18., 61., 68. Minute). Als er zwei Minuten vor Spielende ausgewechselt wurde, feierten ihn die Zuschauer mit Sprechchören.

Für Hoffenheim war es die vierte Niederlage im fünften Spiel. Das Team von Trainer Markus Gisdol bleibt in dieser Bundesligasaison so weiter ohne Sieg. Dabei gingen die Hoffenheimer in der 13. Minute zunächst in Führung. Der frühere Mainz-Spieler Eugen Polanski spielte auf Jonathan Schmid, der frei vor dem Mainzer Torhüter Loris Karius zum Schuss kam.



Mainz brauchte allerdings nur fünf Minuten, um auszugleichen. Nach einem Pass von Christian Clemens setzte sich Malli im Strafraum gegen Fabian Schär durch und schob den Ball ins kurze Eck. Anschließend hielten die Mainzer häufig den Ball, doch das führte nicht zu zwingenden Torchancen. Häufig fehlten vor dem Hoffenheimer Tor die Ideen.

Vor dem Spiel hatte Mainz' Trainer Martin Schmidt vor Hoffenheims Offensivstärke gewarnt – nicht zu Unrecht. Kevin Volland in der 23. Minute und Jonathan Schmid in der 43. Minute prüften Karius. Der Mainzer Torhüter konnte jedoch beide Chancen abwehren.

Nach der Halbzeitpause blieb Mainz überlegen. Nach einem Eckball sprang Yoshinori Mutō am höchsten, sein Kopfball landete an der Torlatte (53. Minute). Dann kam erneut Malli, der innerhalb von acht Minuten zwei Tore schoss. Zunächst ließ er Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann mit einem platzierten Linksschuss keine Chance – anschließend erhöhte er zum 3:1. Hoffenheim gab das Spiel nicht verloren, es reichte aber nicht aus, um auszugleichen.

FSV Mainz 05: Karius - Brosinski, Bungert, Bell, Bengtsson - Baumgartlinger, Moritz - Clemens, Malli (88. Serdar), De Blasis (90.+2 Parker) - Mutō (76. Niederlechner)

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Kadeřábek, Schär (46. Bičakčić), Süle, Kim (75. Uth) - Schwegler (76. Kurányi) - Rudy, Polanski - Schmid - Volland, Vargas

Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Zuschauer: 28.973



Tore: 0:1 Schmid (13.), 1:1 Malli (18.), 2:1 Malli (61.), 3:1 Malli (68.)

Gelbe Karten: Niederlechner (1) / Bičakčić (1), Schär (1)