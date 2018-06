Hamburger SV – FC Schalke 04 0:1 (0:0)

Schalke 04 hat den Höhenflug des Hamburger SV vorerst gestoppt und sich auf Platz drei der Tabelle hochgearbeitet. Beim 1:0 (0:0) im Volksparkstadion traf für die Gäste erneut Leroy Sané (60. Minute). Der HSV musste mit der ersten Heimniederlage unter Trainer Bruno Labbadia einen Rückschlag hinnehmen. Für die Gäste sprach auch die Statistik: Gegen keine andere Mannschaft gewannen die Königsblauen häufiger (36 Mal) und erzielten mehr Tore (134) als gegen den HSV. Kurios: Schiedsrichter Jochen Drees verletzte sich und musste gegen den Vierten Offiziellen ausgetauscht werden.



FSV Mainz 05 – FC Bayern München 0:3 (0:0)

Bayerns Robert Lewandowski hat nach seiner sensationellen Torserie vor wenigen Tagen im Spiel gegen Wolfsburg erneut getroffen. Per Kopfball erzielte er in Mainz das 1:0 (51. Minute) und zugleich seinen 100. Bundesligatreffer. Kurze Zeit später setzte er beim 2:0 noch einen drauf (63.). In der 68. Minute traf Kingsley Coman und machte den siebten Sieg im siebten Spiel der Bayern perfekt. Weltmeister Thomas Müller verschoss sogar einen Foulelfmeter (21.) und verpasste damit sein siebtes Saisontor.



FC Augsburg – 1899 Hoffenheim 1:3 (1:1)

Hoffenheim ist im Spiel gegen Augsburg der erste Sainsonsieg geglückt. Beim 3:1 trafen Doppeltorschütze Kevin Volland (10., 68./Foulelfmeter) und Jonathan Schmid (73.). Der Südkoreaner Ja-cheol Koo hatte per Kopf (38.) zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen. Damit beendeten die Hoffenheimer eine Negativserie: In fünf der bisher sieben Spiele waren sie in Führung gegangen, ohne am Ende drei Punkte zu holen. Dieses Mal hielten sie den Vorsprung.



Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen 0:3 (0:1)

Werder in Not: Gegen Bayer 04 setzte es die dritte Niederlage in Folge. Admir Mehmedi (31.) erzielte seinen ersten Bundesligatreffer, Julian Brandt (58.) und Kevin Kampl (64.) trafen in der zweiten Halbzeit. Seine letzten beiden Heimspiele hatte Werder gegen Bayer gewonnen.



VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:2)

Nach der aus dem 3:1-Sieg gegen Hannover geschöpften Hoffnung hat der VfB wieder verloren. Granit Xhaka brachte Gegner Borussia Mönchengladbach mit einem Kopfball in Führung (17.). Nach einem Eigentor von Kapitän Christian Gentner (20.) in seinem 200. Bundesligaspiel stand es kurz darauf 0:2. Daniel Ginczek konnte per Foulelfmeter zwar noch verkürzen (40.), doch Raffael machte in der Schlussminute alles klar.



VfL Wolfsburg – Hannover 96 1:1 (1:0)

Nach fünf Niederlagen in Serie hat Hannover 96 sich in Wolfsburg wieder einen Punkt erspielt. Vizemeister Wolfsburg ist mit dem Remis seit 26 Heimspielen ungeschlagen – eine solche Superserie schaffte in diesem Jahrtausend nur der FC Bayern. Bas Dost brachte die Wolfsburger in Führung (40.), der Japaner Hiroshi Kiyotake (57.) sicherte dem Tabellenschlusslicht den Auswärtspunkt. Der Niederländer Dost traf damit in allen vier Heimspielen für Wolfsburg. Eine richtige Wiedergutmachung für das 1:5 in München war das Remis für die Wolfsburger aber nicht.