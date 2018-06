Die Spielergewerkschaft FIFPro will mithilfe der EU-Kommission das Transfersystem im Fußball radikal reformieren. Die Interessengemeinschaft der Fußballprofis werde in Brüssel eine entsprechende Beschwerde einreichen und damit die Abschaffung von Ablösesummen erzwingen, wie Frankfurter Allgemeine Zeitung und Guardian berichten.

Nach Ansicht der FIFPro, die nach eigenen Angaben 65.000 Profis vertritt, verstoßen die Transferregeln gegen das europäische Wettbewerbsrecht. Clubs und Verbände würden ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen. "Wir sind überzeugt, dass unsere Zahlen belegen, dass es keine Stabilität in diesem System gibt – weder für Clubs noch für die Spieler, die nicht bezahlt werden", sagte FIFPro-Generalsekretär Theo van Seggelen.



Es wird erwartet, dass die EU-Wettbewerbshüter innerhalb von zwölf Monaten zu einer Entscheidung kommen werden. Sollte die EU-Kommission dem FIFPro-Antrag folgen, werde aber noch ein oder zwei Jahre über ein neues Regelwerk verhandelt werden müssen, schreibt der Guardian unter Berufung auf die Anwälte der Spielervereinigung.

Die Gewerkschaft erwartet durch ihre Aktion eine ähnliche Revolution im internationalen Fußball wie nach dem Bosman-Urteil 1995. Damals hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Fußballprofis nach Ablauf ihres Vertrags ablösefrei den Verein wechseln können.

Die FIFPro will Spielern ermöglichen, auch viel leichter aus dem laufenden Vertrag heraus zu wechseln. Zudem sollen Ausleihen abgeschafft, Kadergrößen limitiert und Zahlungen an Spielerberater begrenzt werden. Auch das weitreichende Problem verspäteter Gehaltszahlungen an Spieler solle mit dem Vorstoß bekämpft werden. "Was immer auch passiert, dies ist ein historischer Moment nicht nur für die FIFPro, sondern für den Profi-Fußball", sagte van Seggelen.

Zuletzt hatte der Wechsel von Kevin De Bruyne vom VfL Wolfsburg zu Manchester City für Aufsehen und viel Kritik in der Bundesliga gesorgt: Die Engländer zahlten für den Belgier 75 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Die Beschwerde der FIFPro richte sich keineswegs gegen Spitzenclubs, die im Milliarden-Geschäft Fußball den Markt mit Ablösesummen von bis zu 100 Millionen Euro dominieren. "Wir wollen die Topclubs nicht abschaffen, wir wollen den Fußball nicht töten", sagte van Seggelen. Vielmehr solle ein gerechteres und stabileres System geschaffen werden.