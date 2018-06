Jetzt auch noch die Mäuse. Das Old Trafford leidet an einer Mäuseplage, war in den vergangenen Wochen zu lesen. Das legendäre Stadium von Manchester United, das vielbeschworene "Theatre of Dreams", ist befallen von den kleinen Biestern. Vor allem die Küchen des Stadions. Die Behörden haben dem Club vorgeworfen, nichts gegen das Problem zu unternehmen. Dabei hat er doch ganz andere.

Manchester United ist ein Mythos, der Fußballclub der nach Real Madrid am meisten Geld umsetzt, ein paar Millionen pro Jahr mehr als der FC Bayern. Im Old Trafford trifft man zu jedem Heimspiel Tausende Fußballtouristen aus aller Welt. Sie wollen die Red Devils sehen und können auch einen gut gefüllten Trophäenschrank bewundern. 20 Meistertitel, 11 Pokalsiege, drei Champions-League-Siege. Die meisten davon unter der knapp 27 Jahre andauernden Ära von Sir Alex Ferguson.

Doch seit der kauzige Schotte im Sommer 2013 als Trainer zurücktrat, läuft es nicht mehr. Seitdem sucht der Verein nicht nur Titel, sondern auch seine Rolle im internationalen Fußball. Nach der 1:2-Auftaktniederlage in der Champions League gegen den PSV Eindhoven, steht United nun schon gegen den VfL Wolfsburg gehörig unter Druck.

Guardiola und Klopp standen nicht zur Verfügung

Die ständigen Erfolge der Ferguson-Ära führten dazu, dass Trainer und Vereinsführung die Mannschaft nicht verjüngten, nicht in die Zukunft investierten. Als Sir Alex aufhörte, war etwa der 30-Jährige Michael Carrick der einzige wettbewerbsfähige Sechser. Neben ihm standen unter anderem der 37-jährige Paul Scholes und der ein Jahr ältere Ryan Giggs im Aufgebot. Vor allem mit diesem Mangel an jungen, talentierten Spielmachern hatten Fergusons Nachfolger noch längere Zeit zu kämpfen.

Zunächst sollte David Moyes, ebenso Schotte wie Ferguson, dessen Nachfolge antreten, was für Manchester United im Desaster endete. Mit Platz sieben in der Premier League qualifizierten sich die Red Devils nicht einmal für die Europa League. Im Nachhinein gab Ferguson zu, dass Moyes niemals die erste Wahl für United war. Vielmehr hatte man Namen wie Pep Guardiola oder Jürgen Klopp im Kopf, die aber nicht zur Verfügung standen.



Statt den Kader zu erneuern, entschied sich Moyes für Personalaustausch im Trainer- und Funktionsteam. Mitglieder vom "Backroom Staff" wie Co-Trainer Mike Phelan und Eric Steele, die zuvor an der Seite Fergusons wirkten, wurden ausgewechselt. Nach zehn Monaten und vielen enttäuschenden Auftritten endete die Amtszeit von Moyes, die eigentlich zur Ära eines neuen Trainers hätte werden sollen, mit seiner Entlassung. Zum Ende der Saison 2013/14 dümpelte der stolze Club nicht nur im Mittelfeld der Liga herum, auch eine Spielphilosophie war schon lange nicht mehr zu erkennen.

Kann van Gaal ManUnited wirklich wieder beleben?

Verzweifelt unternahmen die Verantwortlichen um Vizepräsident Ed Woodward einen waghalsigen Schritt. Sie verpflichteten Louis van Gaal. Der streitbare Trainer war im Sommer 2014 gerade damit beschäftigt, die niederländische Nationalmannschaft auf die anstehende Weltmeisterschaft vorzubereiten, als er einen Dreijahresvertrag bei United unterschrieb. Bei der WM selbst machte Van Gaal wieder einmal durch ein ausgeklügeltes und zugleich im modernen Fußball recht ungewöhnliches Spielsystem von sich reden. Die Niederländer ermauerten sich in einem defensiven 3-5-2 den einen oder anderen Sieg und scheiterten erst im Halbfinale an Argentinien.



Was bei der WM funktionierte, könnte auch bei Manchester United klappen, dachte sich van Gaal. Denn eben jenes 3-5-2 – etwas offensiver ausgelegt – spielte er auch zu Beginn der vergangenen Saison, verwarf es aber ebenso schnell wieder. Mit nur zwei Siegen in den ersten zehn Ligapartien startete United so schlecht in die Saison wie seit 1986 nicht mehr – eben jenem Jahr, in dem Alex Ferguson übernahm.

Und das alles, obwohl der Club im vorangegangenen Sommer ein Transferminus von knapp 150 Millionen Euro in Kauf nahm und den lang ersehnten Kaderumbruch einleitete. Doch van Gaal ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Er glaubte an einen langfristigen und langwierigen Wiederaufbau. "Der Prozess wird mehr als ein Jahr dauern. Es sollten drei Jahre sein", sagte er.



Diesen letzten Satz mussten die sonst so erfolgsverwöhnten Anhänger erst einmal sacken lassen. Ihr Team, das große Manchester United, kämpfte im zweiten Jahr in Folge nicht um die englische Meisterschaft. Van Gaal selbst wirkte seinerseits nicht zu jedem Zeitpunkt wie der entschlossene und sturmfeste Kapitän. Die durchschnittlichen Auftritte setzten auch ihm, dem meist so selbstsicheren Niederländer, zu.



Der 64-Jährige probierte diverse Formationen aus. Die Grundprobleme blieben aber: mangelnde Kompaktheit in der Defensive und ineffektives Aufbauspiel bei eigenem Ballbesitz. Zunehmend kamen Zweifel auf, dass Van Gaal, der eigentlich für sein sehr striktes Ballbesitzspiel bekannt ist, die Mittel hat, um die Red Devils wieder zu beleben.