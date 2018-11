Wer spielte wie gegen wen?



FC Bayern München – VfL Wolfsburg 5:1 (0:1)

SV Darmstadt 98 – Werder Bremen 2:1 (1:1)

FC Ingolstadt – Hamburger SV 0:1 (0:0)

Hertha BSC – 1. FC Köln 2:0 (1:0)



Welches Spiel sollte man gesehen haben?

Bayern gegen Wolfsburg. Welch unterschiedliche Halbzeiten! Da führte Wolfsburg in der ersten gegen zahnlose Bayern. Der Ball war sogar einmal ewige Sekunden lang auf dem Weg zum 0:2, der Extremweitschuss von Josuha Guilavogui streifte den Pfosten des neuerlosen Tors. Und dann muss jemand dem VW-Club in der Pause irgendeinen Chip rausgenommen haben. Vermutlich Robert Lewandowski. Der eingewechselte Pole ließ die VW-Aktie tiefer fallen als alle Abgasuntersuchungen zusammen. Er schoss im ersten Drittel der zweiten Halbzeit nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nein, fünf Tore. Und das in einer Spanne von neun Minuten. In der Zeit rauchen andere eine Kippe oder holen ein Bier am Stand. Es war der schnellste Hattrick der Liga-Geschichte (3:22 Minuten). Und fünf Tore hatte vor ihm auch noch kein Joker geschafft. Thomas Müller wollte ihm noch das sechste auflegen, doch diesen Rekord ließ The Big Lewandowski generöserweise Dieter Müller, der anno dazumal sechs Dinger machte.



Gutes Händchen auch von Pep Guardiola … dass er Dante verkaufen ließ. So sind die Verhältnisse im deutschen Fußball: Diejenigen Spieler, die nicht gut genug für den Meister sind, nimmt der Vizemeister. Dante war die vergangenen fünfzehn Monate an drei Crashs beteiligt: 1:7 mit Brasilien gegen Deutschland, 1:4 mit Bayern gegen Wolfsburg, 1:5 mit Wolfsburg gegen Bayern. Passiert das ein viertes oder fünftes Mal, glauben wir nicht mehr an Zufall.

Robert Lewandowski's fiver. Pep Guardiola's reaction to the feat trumps words... pic.twitter.com/XFa5TSBRJX — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) September 22, 2015





Wer stand im Blickpunkt?

Sandro Wagner und Vedad Ibišević. Beide hatten lange nicht mehr gepunktet. Am Dienstag trafen sie je zweimal. Wagner, der U21-Europameister von 2009, war Bankdrücker in Bremen und Berlin. Letztes Tor April 2014, siebzehn Monate Abstinenz. Da hatte sich was angestaut. Für die Darmstädter durfte er gegen Bremen zum ersten Mal in der Startelf ran. Er schoss einen Elfmeter zum Ausgleich ins Tor und nutzte einen Stellungsfehler des Werder-Keepers Felix Wiedwald zum Siegtreffer. Darmstadt hat jetzt 9 Punkte, für Bremen war es die zweite Niederlage gegen einen Aufsteiger in drei Tagen. Ibišević war sogar zwanzig Monate ohne Treffer. Mit zwei Buden gegen Köln verwandelte er das sonst leicht angestrengte Gesicht des Hertha-Managers Michael Preetz in ein einziges Lächeln. Auch deswegen, weil der VfB Stuttgart Medienberichten zufolge die Hälfte des Gehalts von Ibišević zahlt. Eine neue Form der Subvention für die ehemalige Frontstadt.

Was machten die Frauen?

EM-Quali war dran. Die deutsche Nationalelf siegte 1:0 gegen Kroatien, Torschützin war Alexandra Popp. Am Freitag schlug Silvia Neids Mannschaft Ungarn 12:0. Mehr war nicht drin.

Und sonst?

Der HSV hat schon wieder auswärts gewonnen. Mit einem Mordsstrahl traf Michael Gregoritsch kurz vor Ende per Freistoß in Ingolstadt. Nun haben beide Clubs nach sechs Spielen 10 Punkte, also 7 bis 9 mehr, als alle dachten. Bruno Labbadia strahlte: "Der Tabellenrang 6 ist egal, aber die 10 Punkte – die sind geil", sagte der HSV-Trainer auf der gemeinsamen Pressekonferenz. "Stimmt", entgegnete sein Gegenüber Ralph Hasenhüttl.

Was war das Zitat des Abends?

"Ich bin sehr zufrieden."

Robert Lewandowski





***



Teil 2 der Rückschau folgt am Donnerstag.