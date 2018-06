Die Bundesanwaltschaft in der Schweiz ermittelt in der Korruptionsaffäre des Fußball-Weltverbandes (Fifa) jetzt auch gegen Fifa-Chef Joseph Blatter. Die Behörde teilte mit, das Verfahren wurde am 24. September wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung und eventueller Veruntreuung eröffnet.

Es bestehe der Verdacht, dass Blatter im September 2005 mit der Karibischen Fußball-Union und deren Präsident Jack Warner einen für die Fifa ungünstigen Vertrag abgeschlossen habe, teilte die Schweizer Bundesanwaltschaft mit. Auch bei der Umsetzung des Vertrages soll gegen Fifa-Interessen verstoßen worden sein.



Blatter soll im Februar 2011 auch treuwidrig zwei Millionen Schweizer Franken an den Uefa-Präsidenten Michel Platini gezahlt haben, angeblich für zwischen Januar 1999 und Juni 2002 geleistete Dienste. Platini will eigentlich Nachfolger Blatters als Fifa-Chef werden. Platini wurde von der Bundesanwaltschaft als Zeuge vernommen.



Im Zuge der Ermittlungen führte die Bundeskriminalpolizei eine Hausdurchsuchung bei der Fifa in Zürich durch. Dabei wurde auch das Büro des Fifa-Präsidenten durchsucht und Datenmaterial sichergestellt.

Erst vor einer Woche war der langjährige Blatter-Vertraute Jérôme Valcke als Fifa-Generalsekretär suspendiert worden. Der Franzose wurde nach "einer Reihe von Vorwürfen" vorläufig seines Amtes enthoben. Gegen Valcke sind Korruptionsanschuldigungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Ticket-Kontingenten laut geworden.

Staatsanwälte in der Schweiz und in den USA ermitteln seit Monaten wegen Korruptionsvorwürfen gegen eine Reihe von Fifa-Funktionären. Dabei geht es um umgerechnet bis zu 135 Millionen Euro. Unmittelbar vor Blatters Wiederwahl Ende Mai wurden mehrere von ihnen festgenommen. Blatter kündigte kurz darauf seinen Rücktritt an. Die nächsten Fifa-Präsidentschaftswahlen sind am 26. Februar 2016.