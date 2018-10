Vielen Gästetrainern, die nach der üblichen Niederlage in München zur Pressekonferenz erscheinen, steckt der Schreck noch in den Gliedern. Anderen merkt man die Erleichterung an, den schweren alljährlichen Gang hinter sich gebracht zu haben. Thomas Tuchel hingegen hinterließ einen fröhlichen, entschlossenen Eindruck. Als wollte er am liebsten morgen wieder hier antreten. Und das nach einem recht schrecklichen Ergebnis.

Als er gefragt wurde, ob er einen Verein sehe, der den FC Bayern in dieser Saison noch aufhalten könne, sagte Tuchel: "Nein! Natürlich nicht." Und fügte hinzu: "Aber wir wollten hier gewinnen."

Das mit der Meisterschaft ging ganz schnell. Es ist erst der achte Spieltag rum, also nicht mal ein Viertel der Saison. Bis vor zehn Tagen waren die Fußballfans noch davon ausgegangen, dass es dieses Jahr enger werden würde an der Spitze als in den dreien zuvor. Der neue, alte Konkurrent der Bayern, die Borussia, war wieder da. Und dann standen beim Abpfiff eine 5 und eine 1 auf der Münchner Anzeigetafel.

Mit dieser Zahlenreihe sagten die Bayern allen, die auf mehr Spannung in der Bundesliga gehofft hatten: Pustekuchen! Wolfsburg ging mit demselben Ergebnis nach Hause. Leverkusen kam auch nicht viel besser weg. Jetzt die Borussia. Dabei hatte sie unter Tuchel, dem Pep-Zögling, noch kein Spiel verloren und überhaupt sehr passabel im neuen System ausgesehen. Umso enttäuschter war das Fußballland nach dem Spiel. In den Sozialen Medien wollten sich einige schon von ihrem Lieblingssport verabschieden.

Vielleicht sollten sie noch ein bisschen warten, denn so komisch es klingen mag: Der BVB spielte gut in München. Partiell zumindest. Im Vergleich zum letzten Klopp-Auftritt im April, den er mit viel Glück gewonnen hatte, sah man zum Beispiel deutliche Fortschritte im Spiel mit dem Ball. Das Mittelfeld konnte es durchaus mit dem der Bayern, also deren Prunkstück, aufnehmen.

BVB in der ersten Halbzeit lange ebenbürtig

Der junge Julian Weigl ahnte einige Pässe des Gegners, konnte den Ball erobern und verteilen. İlkay Gündoğan behauptete den Ball in schwierigen Situationen, auch wenn er ihn ein paar Mal verlor. Gonzalo Castro gelang nicht nur der wunderbare Pass auf Pierre-Emerick Aubameyang, der auch im achten Spiel ein Tor schoss.

In der ersten Halbzeit war der BVB lange ebenbürtig, die Ballbesitz-Statistik war fast ausgeglichen. Auch in der zweiten Halbzeit, als die Sache schon gegessen war, gab es Phasen, in denen das Mittelfeld des BVB im Vorteil war. Der BVB hätte locker noch ein oder zwei Tore machen können. Tuchels neuer Stil war sichtbar.

Tuchels neuer Stil war aber auch hinten sichtbar. Der neue Dortmunder Fußball fordert, weil offensiver, mehr Aufmerksamkeit und Qualität in der Defensive. Daran mangelt es dem BVB gewaltig. Er ist bedingt abwehrbereit. Nicht erst gegen die Bayern. Darmstadt schoss in Dortmund zwei Tore. Die norwegischen Nobodys aus Odds legten dem BVB in zwei Spielen fünf Dinger rein. Einer ängstlichen Hertha genügten zwei Angriffe für ein Tor.