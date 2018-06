Mit einem 5:1 im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund hat der FC Bayern München seine Ausnahmestellung im deutschen Fußball gezeigt und alle Verfolger schon nach acht Saisonspielen abgehängt.

Die Bayern stellten mit ihrem Sieg den eigenen Startrekord ein. 2012 hatte sich Coach Pep Guardiola gleich mit dieser Bestmarke von acht Siegen in den ersten acht Spielen bei den Bayern und in der Bundesliga eingeführt.

Neben Thomas Müller (26./34. Minute) sorgten Robert Lewandowski (46./58.) und Mario Götze (66.) für den Münchener Sieg gegen die Borussen. Der Anschlusstreffer von Pierre-Emerick Aubameyang (37.) sorgte in der Allianz-Arena nur kurzzeitig für etwas Spannung.



"Wir haben es uns anders vorgestellt, müssen aber akzeptieren, dass wir nicht gut genug waren", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel. "Zwei 60-Meter-Pässe und ein dummer Elfmeter. Das war viel zu einfach. Das darf nicht passieren". Er musste im 15. Pflichtspiel als BVB-Trainer seine erste Niederlage verkraften.



Die Tabelle führen die Münchner mit sieben Punkten Vorsprung auf Dortmund an. Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge warnte schon einmal vor allzu großer Euphorie: "Es sind noch 26 Spiele. Wir tun gut daran, so weiterzumachen." Auch Pep Guardiola mochte keine Titel-Glückwünsche annehmen: "Im Oktober ist niemand deutscher Meister."

Drei Tage nach dem 1:1 in der Europa League bei PAOK Saloniki hatte Tuchel seine Elf auf sechs Positionen verändert. In den ersten vier Minuten gab es für den BVB zwei Ecken, einen Freistoß und eine Gelbe Karte gegen Bayerns Alaba. Der Österreicher hatte Aubameyang am Trikot gezogen und hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn Schiedsrichter Marco Fritz Rot gezogen hätte.



Boateng war es, der mit einer Weltklasse-Vorlage weit aus der eigenen Hälfte auf Müller die Münchner auf Kurs brachte. Müller nutzte ein Missverständnis in der umformierten BVB-Abwehr zwischen Lars Bender und Mats Hummels und die Münchner lagen plötzlich in Führung. Zehn Minuten später kamen sie im eigenen Stadion erneut mit einem Konter zum Zug. Müller und Kapitän Philipp Lahm fanden Thiago, der im Strafraum von Henrich Mchitarjan gefoult wurde. Müller verwandelte den Ball sicher zu einem Tor.



Die Dortmunder fanden jedoch überraschend schnell zurück ins Spiel. Mchitarjan spielte auf Castro, der flankte in die Mitte. Dort musste Aubameyang nur noch den Fuß hinhalten und erzielte das Tor für die Borussen.



Wenige Sekunden nach Wieder-Anpfiff schlug Lewandowski erstmals zu. Wieder bereitete Boateng mit einer tollen Vorlage den Treffer vor. Nach dem Spiel sagte der Dortmunder Mats Hummels: "Das 3:1 hat uns das Genick gebrochen, bis dahin war es aus meiner Sicht ein ausgeglichenes Spiel."



Zwar vergab der erneut in der Bayern-Startformation stehende Götze wenig später das 4:1, doch nach knapp einer Stunde legte er beim nächsten Konter für Lewandowski auf. Der machte mit seinem zwölften Treffer in vier Spielen alles klar. "Ich überlege nicht, wie viel Tore ich habe. Wichtig ist, dass wir gewonnen haben", sagte er im Anschluss. Götze feierte nach Doppelpass mit Thiago sein erstes Saisontor und führte die Bayern zu dem 5:1-Sieg.



Alle Ergebnisse der Bundesliga am 8. Spieltag finden Sie hier.