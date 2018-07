Montagnacht lief die Deadline ab. Wer nächster Fifa-Präsident werden wollte, musste bis dahin seine Bewerbungsmappe an die Fifa nach Zürich geschickt haben. Siebeneinhalb Kandidaten haben das getan, einige von ihnen haben gute Chancen, einige weniger. Es kann davon ausgegangen werden, dass bis zur Wahl am 26. Februar in vielen Hinterzimmern konferiert wird, Allianzen geschmiedet und Nebelkerzen gezündet werden. Selbst Sepp Blatter, eigentlich suspendiert, soll aus einem provisorischem Büro heraus mitmischen. Die beiden Fragen sind: Wer dirigiert den Neuanfang bei der Fifa? Und ist der überhaupt gewollt?

Gianni Infantino (Schweiz/Italien):

Wer ist das?

Generalsekretär der Uefa, Anwalt

Was spricht für ihn?

Er ist einer der wenigen Kandidaten, der auch dem gemeinen Fußballfan bekannt ist. Als Zeremonienmeister der Auslosung zur Champions und Europa League verblüfft er vor allem durch seine Sprachkenntnisse, parliert mit fast jeder Losfee in deren Heimatsprache. Infantino kann Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um die Mächtigen des Weltfußballs zu umgarnen. Infantino dürfte auf die Stimmen aus Europa zählen. Er ist eine Art Ersatzkandidat, weil es für seinen Chef Michel Platini eng wird (siehe unten). Sollte Platini doch zur Wahl stehen, wird Infantino wohl zurückziehen.

Was gegen ihn?

Infantino gilt als rechte Hand Platinis, ein Makel in diesen Tagen. Dass er für die Europäer nur ein Absicherungskandidat ist, der nun an die Fifa-Spitze gehievt werden soll, macht ihn nicht gerade sexy. Außerdem ist er schon sehr lange Fußballfunktionär. Ein Neuanfang sähe anders aus.

Wie stehen die Chancen?

Mittelmäßig

***



Tokyo Sexwale (Südafrika):

Wer ist das?

Der Boss der Fifa-Antirassismus-Taskforce, Geschäftsmann

Was spricht für ihn?

Seine Geschichte. Es gibt wenig, was Mosimo Gabriel Sexwale nicht mitgemacht hat. Aufgewachsen im Township Soweto, Kämpfer gegen die Apartheid an der Seite Nelson Mandelas, Exil in der Sowjetunion, 13 Jahre Haft auf Robben Island. Später wurde Sexwale Politiker, diente als Minister unter Präsident Jacob Zuma, noch später wurde er erfolgreicher Geschäftsmann. Auf 200 Millionen Dollar wird sein Vermögen, das er unter anderem im Diamantengeschäft verdient hat, geschätzt. Viele Stimmen aus Afrika, dem größten Kontinentalverband, dürfte er sicher haben.

Was gegen ihn?

Sexwale ist der Favorit von Franz Beckenbauer. Ein Makel in diesen Tagen. Zudem dürfte sich Sepp Blatter über ihn freuen. Für die Wahl könnte das aber natürlich von Vorteil sein. Eine Abkehr vom Blatterismus wäre sie aber nicht. Sexwale gehörte auch zum Organisationskomitee der WM 2010. Die Südafrikaner haben damals 10 Millionen Dollar auf ein Konto des Fifa-Räubers Jack Warner gezahlt.

Wie stehen die Chancen?

Sehr gut. Und Sprüche klopfen kann er auch.





***





Scheich Salman (Bahrain):

Wer ist er?

Präsident der Asiatischen Fußball-Föderation, Vize-Präsident der Fifa

Was spricht für ihn?

Seine Erfahrung, er ist schon lange dabei und kommt vom Golf, wo das Geld im Sand wächst. Das Mitglied der Herrscherfamilie hat den Kuwaiter Scheich und Strippenzieher Ahmad al-Fahad al-Sabah auf seiner Seite, den womöglich einflussreichsten Mann im internationalen Sport. Damit hat er die 46 Stimmen aus Asien so gut wie sicher.

Was spricht gegen ihn?

Menschenrechtsorganisationen kritisieren seine Rolle bei der Niederschlagung der bahrainischen Demokratie-Bewegung 2011. Der Scheich soll mitgeholfen haben, Sportler und Trainer unter den Demonstranten zu identifizieren. Einige mussten ins Gefängnis, manche sollen gefoltert worden sein. Scheich Salman ist auch ein Blattermann.

Wie stehen die Chancen?

Sehr gut

***





Prinz Ali bin al-Hussein (Jordanien):

Wer ist er?

Präsident des Jordanischen Fußballverbandes

Was spricht für ihn?

Sein leises, bescheidenes Auftreten. Prinz Ali war der einzige, der den Mut hatte, schon im Frühjahr gegen Sepp Blatter zu kandidieren. Er verlor zwar, bekam mit einem straffen Reformprogramm im Sinn aber immerhin 73 Stimmen. Mehr als gedacht.

Was gegen ihn?

Im Frühjahr profitierte er von vielen Stimmen aus Europa und Asien, die Blatter endlich weg haben wollten. Prinz Ali war der Liebling Platinis. Diese Wahlmänner haben nun Alternativen. Er wird wohl weniger Stimmen bekommen als im Mai.

Wie stehen die Chancen?

Nicht gut