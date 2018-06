"Ohne Holland / fahr'n wir zur EM", werden die deutschen Fußballfans jetzt wieder singen, denn nun ist die größte Sensation dieser an Überraschungen nicht armen Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft amtlich: Die Niederlande, im vergangenen Sommer noch die drittbeste Mannschaft der Welt, sind nicht dabei. Nur Platz vier in Gruppe A, hinter Fußballriesen wie Island und der Türkei. Wie konnte das passieren? Und woher eigentlich die ewige Häme der Deutschen gegenüber dem Nachbarn im Westen?

An sportlichen Erklärungen für den momentanen Durchhänger einer bei allen Erfolgen immer noch vergleichsweise kleinen Fußballnation (16,8 Millionen Einwohner) hat es schon im Verlauf der sich abzeichnenden Schmach nicht gemangelt. Eine Mannschaft im Umbruch sei die Elftal, und wenn dann noch ein paar Verletzte dazugekommen, kann man auch schon mal gegen Island verlieren, sogar auf dem eigenen Platz. Aber die Wahrheit ist auch, dass schon die WM-Mannschaft in Orange im Umbruch war. Schon Louis van Gaal hatte für Brasilien einige Altstars mit jungen Talenten zu mischen versucht; nach dem sagenhaften 5:1 gegen Spanien in der Vorrunde schien es ein Modell mit viel Zukunft zu sein. Doch letztlich hatte Ritter Louis Glück beim Auswechseln und im Elfmeterschießen; der Rest waren zähleibige Verteidigungsschlachten, die die Mannschaft bis ins Halbfinale brachte. Kurzum: Die Niederlande waren längst nicht mehr so gut, wie WM-Bronze es suggeriert.

Aber die tolle Platzierung war Wasser auf die Mühlen des bekannten niederländischen Fußball-Hochmuts, stets perfekt gespiegelt im Mir-kann-keiner-Gesicht des Spielmachers Wesley Sneijder. Obwohl auch er nur noch in der türkischen Süper Lig kickt, glaubte er wohl – wie sein gesamtes Team –, dass in einer Qualifikation mit lauter Underdogs nichts anbrennen kann. Als es plötzlich anders kam (viele andere WM-Teilnehmer inklusive des Titelträgers haben ja mit einem Absacken des Biorhythmus zu kämpfen), konnte die Mannschaft nicht mehr in den Modus demütiger Seriosität umschalten. Und selbst ungleich erfolgreichere niederländische Teams neigten in der Vergangenheit zu Cliquenbildung mit nachfolgender Selbstzerfleischung.



Ein panisch vollzogener Trainerwechsel (Danny Blind für Guus Hiddink fünf Spieltage vor Schluss) hat bei Nationalmannschaften, wo systematische Detailarbeit jenseits der großen Turniere kaum zu leisten ist, noch selten geholfen. Und selbst die ausgefuchsteste Nachwuchsarbeit bringt nicht am Fließband ganze Generationen von potenziellen EM- oder WM-Siegern hervor. So blieben am Ende nur Scharmützel unter den vielen Fußballexperten des Landes, wie schäbig es war, den großen Robin van Persie in seinem 100. Länderspiel mit einer Einwechslung drei Minuten vor Schluss lächerlich zu machen.

Bleibt die Frage nach der deutschen Schadenfreude. Klar, der geniale Marco van Basten hat den Deutschen die Heim-EM 1988 versaut: Siegtreffer in der 89. Minute des Halbfinales von Hamburg. Aber sonst?