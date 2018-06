Wer spielt wann gegen wen?

Eintracht Frankfurt – FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr)

FC Schalke 04 – FC Ingolstadt (Samstag, 15.30 Uhr)

FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05

Werder Bremen – Borussia Dortmund

1. FC Köln – TSG Hoffenheim

Hertha BSC – Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr)

VfB Stuttgart – SV Darmstadt 98 (Sonntag, 15.30 Uhr)

Hamburger SV – Hannover 96 (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Hertha gegen Gladbach, weil der Gladbacher Trainer André Schubert ein Phänomen ist. Er sieht aus wie die melancholische Ausgabe von Kojak, was an seinem Germanistikstudium liegen könnte (die Melancholie, nicht die Glatze) und gewinnt Spiel um Spiel. Fünf Bundesligaspiele, fünf Siege. Gewinnt der Hoodieträger auch in Berlin, stellt er den Rekord von Willi Entenmann ein, der 1986 mit dem VfB Stuttgart seine ersten sechs Spiele gewann. Schubert, der nach der Flucht von Lucien Favre als Interimslösung vorgesehen war, wird nun als Mann für länger gehandelt. Doch weder er noch Gladbachs Manager Max Eberl haben Lust auf frühe und hastige Entscheidungen. Sie haben auch noch Zeit. Markus Weinzierl, mutmaßlicher Wunschtrainer Eberls, verliert mit dem FC Augsburg nämlich gerade Spiel um Spiel.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Die erste Partie von Huub Stevens als Trainer der TSG Hoffenheim. Er bleibt ja nur bis zum Saisonende, man braucht sich eigentlich gar nicht erst umgewöhnen. Bei Stevens, dem staatlich geprüften Interventionsexperten, kommt man sowieso durcheinander. Gleich zum Auftakt spielt er gegen den 1. FC Köln, seinen Ex-Club. Wobei es mehr überrascht hätte, wäre Stevens im ersten Spiel nicht auf einen seiner Ex-Clubs getroffen. Hier eine Liste der Bundesligisten, bei denen Huub Stevens noch nicht Trainer war:

FC Bayern

Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg

Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach

FC Ingolstadt

Darmstadt 98

Eintracht Frankfurt

1. FSV Mainz 05

Werder Bremen

Hannover 96

FC Augsburg

Stevens' Nachfolger steht auch schon fest. Julian Nagelsmann, 28 Jahre, der jüngste Trainer der Bundesliga-Geschichte (oder der Zweitligageschichte), der "Baby-Mourinho" (Tim Wiese). Er gilt als Taktikfreak, interessiert sich für Gruppenpsychologie und saß schon bei Uli Hoeneß im Büro, als der ihn für die U17 der Bayern verpflichten wollte. Dietmar Hopp aber legte sein Veto ein.

Wie sehr muss es Lothar Matthäus treffen, dass ein 28-Jähriger Bundesliga-Trainer wird? #Nagelsmann — Günter Klein (@guek62) 27. Oktober 2015

Was steht im Blickpunkt?

"Karneval. Bütte nicht!", dichtete der Aphoristiker Alexander Eilers einst. Und da kannte er das neue Karnevalstrikot des 1. FC Köln noch nicht mal. Das werden die Spieler zwar erst am 21. November tragen, aber es wurde in dieser Woche vorgestellt und hat schon vor Beginn der tollen Tage Entsetzen verursacht. Nüchtern betrachtet handelt es sich bei dem Hemd um einen imitierten Uniformrock eines Offiziers der Roten Funken, inklusive Kragenschmuck, Knöpfen und den typischen Quasten. Doch man braucht nicht lange hinzuschauen, um zu erkennen, dass es sich um das schauderlichste Trikot handelt, das je von einem Bundesligisten getragen werden musste. So etwas hat nicht einmal der Karneval verdient. Es würde arg verwundern, wenn selbst die Büroangestellte mit literweise Gaffel im Kopf und verdächtigen Flecken auf dem Marienkäferkostüm den Anblick dieses Stoffstückes ertragen könnte. Nicht mal die Fans mögen's. Andererseits harmoniert das ästhetisch hervorragend mit Erbrochenem. Seid ihr denn jeck, FC? Als von Karnevalsgelüsten unbescholtener Nordostdeutscher stutzt man sowieso über das ganze Konzept dieser Veranstaltung. Vor allem, wenn man solche Videos findet.