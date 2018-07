Einflussreiche Kreise im Deutschen Fußball-Bund (DFB) erwägen eine Strafanzeige gegen den früheren Verbandspräsidenten Theo Zwanziger wegen Verdachts der Untreue. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Führungszirkel des DFB. Bei der Anzeige soll es um die Überweisung von 6,7 Millionen Euro auf ein Genfer Konto des Weltverbandes Fifa im Jahr 2005 gehen. Nach Angaben des DFB wurde der Betrag für das "Kultur-Programm" bei der Fußball-WM 2006 gezahlt.

Laut dem Spiegel soll das Geld von dem Genfer Fifa-Konto auf ein Konto des früheren Adidas-Chefs Robert Louis-Dreyfus in Zürich weitergeleitet worden sein. Damit habe Dreyfus im Jahr 2000 eine schwarze Kasse gefüllt, die zum Kauf von Stimmen von Fifa-Funktionären gedient habe, um die WM 2006 nach Deutschland zu holen.

Theo Zwanziger, der damals Vizechef im Organisationskomitee (OK) für die Weltmeisterschaft war, soll gemeinsam mit Horst R. Schmidt die Überweisung der 6,7 Millionen Euro an die Fifa veranlasst haben.



Der heutige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, der damals ebenfalls dem WM-OK angehörte, bestreitet, dass es bei der Bewerbung um das Turnier schwarze Kassen gegeben hat. Man habe mit "lauteren Mitteln" gearbeitet, sagte Niersbach bei der Eröffnung des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Es gebe aber einen "offenen Punkt", räumte Niersbach ein. Man müsse sich die Frage stellen, wofür die 6,7 Millionen Euro verwendet worden seien.

Für die Zahlung will der DFB nun offenbar vor allem Zwanziger verantwortlich machen, der mit dem Verband seit Längerem im Streit liegt. Das Geld soll angeblich für eine lange geplante, dann jedoch abgesagte Eröffnungsgala der WM gedacht gewesen sein. Das Bundesinnenministerium erklärte auf Anfrage der SZ, man habe bei einer "Sichtung der hier vorliegenden Unterlagen" keine Hinweise auf Zahlungen des OK an die Fifa in Höhe von 6,7 Millionen Euro gefunden.

Der DFB erklärte, er prüfe diese Vorgänge. Sollte sich herausstellen, dass es keinen Anlass für die Zahlung gegeben hat, will der Verband nach SZ-Informationen nicht nur Strafanzeige gegen Zwanziger erstatten, sondern auch das Geld von der Fifa zurückfordern. In DFB-Kreisen wird nicht ausgeschlossen, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft von sich aus ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat laut der Zeitung bereits einen Prüfvorgang eingeleitet.