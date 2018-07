Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger hat seinen Nachfolger Wolfgang Niersbach im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft 2006 attackiert. "Es ist eindeutig, dass es eine schwarze Kasse in der deutschen WM-Bewerbung gab", sagte Zwanziger dem Spiegel. Klar sei auch, dass der heutige DFB-Präsident davon nicht erst seit ein paar Wochen wisse, wie er behauptet, sondern schon seit mindestens 2005. "So wie ich das sehe, lügt Niersbach."

Auch auf die Frage, wohin die 6,7 Millionen Euro geflossen sind, hat Zwanziger eine Antwort. Nach eigenen Angaben telefonierte er dazu kürzlich mit dem ehemaligen Vizepräsidenten des deutschen WM-Organisationskomitees. Dieser habe ihm gesagt, dass das Geld an den Katarer Mohamed bin Hammam gegangen sei, der von 1996 bis 2011 Mitglied des Fifa-Exekutivkomitees war. Gegen bin Hammam wird wegen der Zahlung von Schmiergeld ermittelt. Die Fifa hat ihn suspendiert.

Kritik an Zwanziger kam am Abend von DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock. "Wir hatten unter Zwanziger eine Angst- und Krisenkultur beim DFB", sagte Sandrock bei der Eröffnung des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Die Vorwürfe, die Zwanziger erhebe, hätte er auch in seiner Amtszeit untersuchen können. Niersbach selbst ging in seiner Rede auf die Vorwürfe nicht ein. Stattdessen versprach er, dass der DFB die offenen Fragen "mit aller Entschlossenheit" aufklären werde. Franz Beckenbauer, der eigentlich zur Gala angekündigt war, blieb der Veranstaltung fern. Sein Name war im Zusammenhang mit der Millionenzahlung aufgetaucht. Auch Günter Netz und Uwe Seeler sagten ihre Teilnahme ab.



Am Donnerstag hatte der DFB-Präsident beteuert, es habe im Zuge der WM-Vergabe weder Stimmenkauf noch eine schwarze Kasse gegeben. "Die Behauptung, dass wir die WM 2006 auf unlautere Weise bekommen haben, stimmt nicht", hatte Niersbach gesagt. Der DFB habe mit einer Millionenzahlung an die Fifa einen Zuschuss für die Organisation der Weltmeisterschaft 2006 gesichert. Auf viele Fragen zu dem dubiosen Vorgang hatte Niersbach allerdings keine Antworten.

Die Fifa widersprach der Darstellung von Niersbach. "Es entspricht in keinster Weise den Fifa-Standardprozessen und Richtlinien, dass die finanzielle Unterstützung von WM-Organisationskomitees an irgendwelche finanziellen Vorleistungen seitens des jeweiligen Komitees oder seines Verbandes gekoppelt ist", teilte der Weltfußballverband mit.

DFB-Präsidium unterstützt Niersbach

Unterstützung erhielt Niersbach unterdessen vom Präsidium des DFB. "Wir werden gemeinsam mit Wolfgang Niersbach den Weg der lückenlosen Aufklärung gehen", teilte der Erste Vizepräsident Reinhard Rauball mit. Die Frage, ob es einen Tag nach Niersbachs heftig kritisierter Pressekonferenz zu den Vorgängen Rücktrittsforderungen gegeben habe, verneinte Rauball.



Der Spiegel hatte in der vergangenen Woche von einer schwarzen Kasse beim DFB in Höhe von 10,3 Millionen Franken, damals 13 Millionen Mark, heute 6,7 Millionen Euro berichtet. Das Geld soll der damalige Adidas-Vorstandschef Robert Louis-Dreyfus heimlich dem deutschen Bewerbungsteam geliehen haben. Mit dem Darlehen sollen die vier Stimmen asiatischer Vertreter des Fifa-Exekutivkomitees gekauft worden sein. Die Asiaten hatten bei der WM-Vergabe im Jahr 2000 überraschend geschlossen für Deutschland gestimmt.