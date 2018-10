Nachwuchstrainer Julian Nagelsmann wird von der kommenden Saison an Chefcoach beim Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Der 28-Jährige trainiert derzeit die A-Jugend des Vereins und erhält einen Vertrag bis Mitte 2019. Nagelsmann wird kommende Saison Nachfolger von Huub Stevens. 1899 Hoffenheim verkündete den Trainerwechsel noch vor der offiziellen Präsentation des 61-jährigen Niederländers.

Dies sei mit Stevens so abgesprochen, sagte Sportchef Alexander Rosen: "Wir sind von seiner Qualität überzeugt, auch von seiner Autorität. Julian Nagelsmann ist die Zukunft, Huub Stevens ist die Gegenwart." Stevens wurde von Hoffenheim als neuer Trainer verpflichtet, nachdem Chefcoach Markus Gisdol nach nur sechs Punkten aus den ersten zehn Spielen freigestellt worden war. Man brauche in der jetzigen Situation einen erfahrenen Trainer, sagte Rosen zu der Entscheidung.



Nagelsmann erhält beim derzeitigen Tabellenvorletzten einen Dreijahresvertrag. In die Trainingsarbeit der Bundesliga-Mannschaft während der Stevens-Amtszeit werde Nagelsmann nicht eingebunden, wohl aber in die Personalplanung. Er selbst teilte mit, dass er sich sehr auf "diese reizvolle Aufgabe" freue und sich "schon jetzt für das in mich gesetzte Vertrauen und die Chance" bedanke.



Der gebürtige Landsberger Nagelsmann gilt als Toptalent in der Trainerszene. Derzeit macht er seine Fußballlehrer-Ausbildung in Köln. Mit 21 war er beim FC Augsburg Assistent von Nachwuchschef Thomas Tuchel. Während Tuchel längst über den FSV Mainz bei Borussia Dortmund gelandet ist, trainiert Nagelsmann derzeit die A-Jugend in Hoffenheim. 2014 wurde er deutscher Meister, im Sommer war er bei Bayern München für die U17 im Gespräch.

Eine Karriere als Profispieler blieb Nagelsmann verwehrt. Wegen Verletzungsproblemen musste der einstige Spieler der zweiten Mannschaft von 1860 München seine Laufbahn früh beenden.

Bis zu seiner Ablösung soll Stevens Hoffenheim in der Bundesliga halten, wie dieses Video zeigt: