Es geschah im Februar 2006, in Zürich, in der Lobby des legendären Luxushotels Baur au Lac. Im Auftrag eines deutschen Politmagazins interviewte ich Günter Netzer zur nahenden WM in Deutschland. Den Mittelpunkt des Gesprächs bildeten taktische Fragen, die Personalie Klinsmann und die etwaigen Titelchancen des deutschen Teams. Gut eine Stunde ins Interview hinein – Netzer gibt Schwänke aus seiner Tätigkeit für die Sportrechtevermarkter Infront in Osteuropa zum Besten (Wodkagelage etc.) – stelle ich mehr nebenbei folgende Frage: "Aber Herr Netzer, wie ist das denn jetzt mit der Fifa, da ist doch Korruption schon ein Problem, oder?"



Sagenhaft unprofessionell gestellte Frage, brauchen wir nicht drüber zu reden. Vielleicht war Netzers Reaktion gerade deshalb so seltsam: Seine rechte Augenbraue zuckt für einen Moment. Wie um einen Zusammenprall zu vermeiden, lässt er sich sodann geraden Rückens zurück in den Polstersessel fallen, setzt darauf die ernsteste der ihm verfügbaren Fernseh-Minen auf und antwortet: "Also, dazu weiß ich gar nichts." Kurze Pause. "Und es wäre auch sehr gefährlich, darüber etwas zu wissen."



Wolfram Eilenberger Der Publizist und Philosoph Wolfram Eilenberger hat einen Trainerschein und spielt im linken Mittelfeld der deutschen Autoren-Nationalmannschaft. Seit Mai 2015 schreibt er Eilenbergers Kabinenpredigt, seine monatliche Fußballkolumne auf ZEIT ONLINE. Sein neues Buch Zeit der Zauberer – Das große Jahrzehnt der Philosophie (1919-1929) ist im März 2018 erschienen.

Fürs Protokoll: Ich habe damals nicht weiter nachgehakt. Netzers Antwort fand nicht einmal den Weg in mein Rohtranskript. Wie gesagt, ich war jung und damals (wie heute eigentlich noch immer) eher als Fan denn als Journalist unterwegs. Möglicherweise aber hat mich der gute Günter an diesem Tag angeflunkert. Und nicht nur mich, sondern uns alle. Und nicht nur er schummelte allem Anschein nach in dieser Angelegenheit, sondern die ganze Bagage. Und nicht nur für diesen einen Tag, sondern über Jahre und Jahrzehnte.

Sie haben es doch für ihr Land getan

Mit den vergangenen Monaten und Tagen, da immer mehr Lügen und die ihnen zugrunde liegenden Betrügereien benennbar werden, stellt sich allerdings auch die Frage, wem – wenn überhaupt – diese Lügen eigentlich geschadet haben. War uns nicht allen im Grunde klar, dass im Kampf um eine WM-Vergabe hier und da ein bisschen Entscheidungserleichterungsgeld zu fließen hat? Sind 6,7 Millionen Euro, bei Lichte betrachtet, in diesem Zusammenhang nicht geradezu ein Witz? Sollten wir den Herren Beckenbauer, Niersbach, Radmann, Netzer und Co. also nicht weiterhin im Stillen dankbar sein, anstatt sie nun öffentlich zu kriminalisieren? Sie haben es doch nicht zuletzt für ihr Land getan und damit für jene magisch schönen Sommerwochen, die vielen von uns als die mit schönsten des Lebens in Erinnerung sind.

Zahlreiche Reaktionen auf die jüngste Spiegel-Enthüllung weisen in genau diese Richtung. Gerade auf Twitter, dem globalen Leitmedium für gackernden Zynismus, gab und gibt sich die Community eher bestätigt als überrascht, eher gelangweilt als empört, eher pragmatisch als rigoros: "Schön war es trotzdem!", ist da zu lesen, oder "Diese Wochen kann uns trotzdem keiner nehmen..", oder, vorwitzig: "Für den Finaleinzug hat das DFB-Geld dann leider nicht mehr gereicht...:)" Ist doch ohnehin klar, dass "da oben" permanent beschissen und gemauschelt wird. Warum sollte es ausgerechnet im Weltsport, ausgerechnet im Fußball anders sein?



Leitwerte des Sports verhöhnt

Zumindest auf den letztgenannten Zweifel lässt sich eine klare Erwiderung formulieren: Es sollte im Sport anders sein, weil Sport eine der wenigen verbleibenden Existenzzonen ist, in dem sich der befreiende Wert von Wahrhaftigkeit und Fairness konkret erfahren lässt. Jedem geglückten sportlichen Wettkampf wohnt eine Utopie inne. Es ist die Utopie einer gelingenden Existenz im Austausch mit anderen. Die dazugehörige Leitvision lässt sich zudem ganz einfach in zwei Worte fassen, ebenjene Worte, die auch die Fifa sich über lange Jahre auf ihre wehenden Fahnen schrieb: Fair und Play.



Denn die Welt des Sports beruht erstens auf Fairness – das heißt auf Regeln, die für alle einsichtig, bejahbar und selbstbindend sind. Und zweitens besteht das eigentliche Ziel eines Eintritts in diese Welt in nichts anderem als der befreienden Erfahrung des Spielens selbst. Es ist insbesondere eine Welt ohne erkaufte Privilegien und zynische Gleichgültigkeit. Beide Haltungen verderben das Spiel von innen heraus und machen es so letztlich sinnlos. Wenn also ausgerechnet die Menschen, die institutionell für die Strahlkraft dieser Utopie verantwortlich sind, deren Leitwerte über Jahrzehnte hinter verschlossenen Türen verraten und verhöhnen, handelt es sich dabei um einen besonders schweres Missverhalten, genauer, um ein Verbrechen an unseren tiefsten Hoffnungen und Wünschen, um einen selbstischen Gewaltakt gegen all das, wofür es sich aus unserer Sicht zu leben lohnt.