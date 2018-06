FC Bayern München – Arsenal London 5:1



Mit berauschendem Angriffsfußball hat der FC Bayern die Kräfteverhältnisse in seiner Gruppe zurechtgerückt. Nach dem 5:1 (3:0) führen die Bayern nun die Gruppe F an und können schon am 24. November gegen Piräus den Einzug in die K.o.-Runde als erstes Etappenziel perfekt machen.

Trainer Pep Guardiola hatte am Spielfeldrand wie die 70.000 Stadionbesucher seine helle Freude am dominanten Auftritt des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Robert Lewandowski (10. Minute), Thomas Müller (29.) und David Alaba (44.) machten schon vor der Pause alles klar. Mit seinem ersten Ballkontakt erhöhte dann der eingewechselte Arjen Robben (55.) auf 4:0, ehe noch einmal Müller (89.) den Schlusspunkt setzte. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte der schon im Hinspiel erfolgreiche Olivier Giroud (69.).

Hatten die Münchner im verlorenen Hinspiel in London (2:0) noch Möglichkeiten in Hülle und Fülle vergeben, jubelten sie diesmal schon nach der ersten Chance. Nach Flanke von Thiago erzielte Lewandowski per Kopf sein 27. Tor in der Champions League. Nur drei Minuten später feierte auf der Gegenseite Özil, doch der mit dem Arm erzielte Treffer des Weltmeisters zählte nicht. Stattdessen gab es Gelb für den Arsenal-Profi.

Die Münchner setzten mit ihren technischen Fähigkeiten die Gäste weiter unter Druck. Immer wieder versuchten die Bayern ihr Glück über die Außenbahnen, das Arsenal-Abwehrbollwerk um Kapitän Mertesacker wackelte bedenklich. Nach gut einer halben Stunde flankte dann Bayern-Kapitän Philipp Lahm, Kingsley Coman fälschte ab, doch Müller war in typischer Manier zur Stelle.

Die Bayern waren haushoch überlegen, schnürten das Team von Trainer Arsene Wenger in der eigenen Hälfte ein. Immer wieder stand Keeper Petr Cech im Blickpunkt, doch kurz vor der Pause war der Tscheche zum dritten Mal machtlos. Alaba zog von der Strafraumgrenze ab und traf erstmals seit zwei Jahren wieder in Europas Elite-Liga. Der Österreicher krönte mit seinem Traumtor eine nahezu perfekte erste Bayern-Hälfte.

Zwar schalteten die Bayern nach der Pause etwas zurück, doch sie spielten weiter Katz und Maus mit den Engländern. Nicht einmal 40 Sekunden stand Robben auf dem Rasen, da verwandelte er eine Flanke von Douglas Costa per Direktabnahme. Kurz vor Schluss vergab der Niederländer noch eine glasklare Torchance. Müller machte es dann kurz vor dem Abpfiff besser, der Nationalspieler feierte damit seinen 32. Königsklassen-Treffer.