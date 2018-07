Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada hat unverzüglich auf den Bericht ihrer Ermittler reagiert und dem Dopingkontrolllabor in Moskau vorläufig die Akkreditierung entzogen. Die Suspendierung trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, teilte die Wada auf ihrer Homepage mit. Damit darf das Labor künftig weder Urin- noch Blutproben analysieren. Innerhalb der kommenden 21 Tage könne das Moskauer Anti-Doping-Zentrum beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne Einspruch gegen den Wada-Beschluss einlegen.

Während der Suspendierung werden Dopingtests in alternativen von der Wada akkreditierten Labors durchgeführt, heißt es in dem Statement. "Die Wada hat damit rasch auf eine der Schlüssel-Empfehlungen reagiert, die die unabhängige Kommission in ihrem Bericht erhoben hatte", erklärte Wada-Chef Craig Reedie. Eine Disziplinarkommission, die in Kürze gegründet werde, solle über die Frage der Akkreditierung des Moskauer Labors entscheiden.

Laut einem Bericht der Wada haben sich Spitzenfunktionäre des Weltleichtathletikverbands IAAF in Kooperation mit dem russischen Staat dafür bezahlen lassen, das Testergebnisse vertuscht werden. Mehr als 1.400 Proben sollen zerstört worden sein. In Moskau soll es ein Schattendopinglabor gegeben haben, das zwecks Vertuschung vorsortiert haben soll.

Der Kreml hält die schweren Vorwürfe von Doping-Ermittlern gegen die russische Leichtathletik für unbewiesen. Der Bericht der Wada sei nicht stichhaltig, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Die Frage eines Rücktritts von Sportminister Witali Mutko stelle sich nicht. "Solange nicht irgendwelche Beweise genannt werden, fällt es schwer, die Beschuldigungen anzunehmen. Sie haben weder Hand noch Fuß."

Die Ermittler berichten von verbreitetem Doping in Russland, das von der Sportpolitik bis hinauf zu Minister Mutko gedeckt werde. Als eine Strafe schlagen sie vor, russische Leichtathleten aus dem Weltverband und von den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio der Janeiro auszuschließen.