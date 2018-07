FC Augsburg – Athletic Bilbao 2:3 (1:1)



Der FC Augsburg steht nach zwei späten Gegentoren vor dem Aus in der Europa League. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl verspielte beim 2:3 (1:1) gegen Athletic Bilbao in der Schlussphase eine Führung. Nur ein 3:1-Sieg oder ein höherer Erfolg würde dem Tabellenvorletzten der Bundesliga im abschließenden Auswärtsspiel bei Partizan Belgrad am 10. Dezember nun noch das Weiterkommen sichern.

Dabei wähnte sich Augsburg bereits siegessicher, nachdem Piotr Trochowski (41. Minute) und der eingewechselte Raúl Bobadilla (59.) mit seinem bereits fünften Tor im laufenden Wettbewerb die Führung Bilbaos durch Markel Susaeta (10.) gedreht hatten. Doch Aritz Aduriz schaffte für die Spanier noch die Wende (83. und 86.).

"Das ist extrem ärgerlich. Wir hätten wenigstens einen Punkt mitnehmen müssen", sagte Sportdirektor Stefan Reuter. "Wir haben eine gute Ausgangsposition verspielt. Wir müssen deutlich in Belgrad gewinnen, das wird wahnsinnig schwer." Reuter kritisierte die Unachtsamkeiten bei den Gegentoren: "Das ist unglaublich schlecht verteidigt."

Vor 23.741 Zuschauern präsentierte Bilbao das bessere Spiel, der Tabellenvorletzte der Bundesliga hielt mit Einsatzwillen und Laufbereitschaft dagegen. Die Augsburger leisteten sich einige Ungenauigkeiten in ihrem Spiel, zeigten aber gerade in der zweiten Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung. Doch all die Mühe wurde nicht belohnt. Dazu gab es noch die Gelben Karten für Dominik Kohr und Alexander Esswein, womit beide Akteure beim Gruppen-Finale in Belgrad gesperrt sind.