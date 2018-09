Der Bundestag hat mit den Stimmen von Union und SPD das lange diskutierte Anti-Doping-Gesetz beschlossen. Die neuen Regeln sehen vor, Doper und ihre Hintermänner ab dem 1. Januar 2016 gegebenenfalls mit hohen Haftstrafen zu belangen. Große Sportverbände hatten immer wieder Bedenken gegen das Gesetz angebracht.



Mit dem Anti-Doping-Gesetz sind künftig unter anderem das Selbstdoping und der Besitz entsprechender Substanzen verboten. Dafür können nun Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren verhängt werden. Hintermänner müssen in besonders schweren Fällen sogar mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen.



Justizminister Heiko Maas (SPD) sagte, die Regelung sei eine "Kampfansage an Täuscher, Trickser und Betrüger". Sie werde den Sport "sauberer, sicherer und ehrlicher" machen. Wegen Betrugs strafbar mache sich ein Leistungssportler, bei dem Dopingmittel entdeckt werde, aber nur dann, wenn er sich mit ihnen Vorteile verschaffen wolle, sagte Maas. Mit dieser Einschränkung wurde den Einwänden zahlreicher Spitzensportler Rechnung getragen. Sie fürchten, ihnen könnten verbotene Substanzen untergeschoben werden.

Bedenken im Sport

Gegen die Vorlage stimmten die Grünen. Sie halten strafrechtliche Sanktionen für nicht angebracht. Die Linke enthielt sich. Vertreter der Partei hatten weitergehende Maßnahmen gefordert.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) übte auch Kritik an dem Gesetz: "An einem Punkt sind wir nach wie vor skeptisch, nämlich im Hinblick auf die Strafbarkeit des Selbstdopings und des Besitzes von Dopingmitteln in geringer Menge", teilte die Dachorganisation des deutschen Sports mit. Der DOSB befürchtet, dass das Strafrechtssystem das Sportrecht umgehen könnte, wenn ein gesperrter Dopingsünder vor Gericht mangels Beweisen freigesprochen würde.

Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte mit Blick auf diesen Einwand, das Gesetz richte sich nicht gegen den organisierten Sport: "Im Gegenteil: Das Gesetz soll den organisierten Sport in seinen Bemühungen gegen Doping unterstützen."