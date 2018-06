Kevin Großkreutz ist Weltmeister und Mario Gomez nicht. Vielleicht die einzige Tragödie des deutschen Fußball-Sommers 2014. Die Geschichte von Gomez ist noch bitterer als die von Marco Reus, der in der Vorbereitung aus dem Turnier gegrätscht wurde. Gomez war fit, er hätte spielen können. Zwischen ihm und dem WM-Titel lag nur ein Anruf von Löw, eine Zusage. Der Anruf kam, die Zusage nicht.

Nun ist Mario Gomez zurück. In der türkischen Liga, in der er nach einem missglückten Intermezzo in der italienischen Serie A spielt, schießt er Tore wie früher bei den Bayern. Das registrierte auch der Bundestrainer Joachim Löw. Er reaktivierte Gomez für die letzten beiden Länderspiele des Jahres, sprach von einem fitten und selbstbewussten Stürmer. Für beide ist das die Chance auf ein Happyend. Für Gomez die Rehabilitation in der Nationalmannschaft, für Löw vielleicht die Lösung eines seiner Kernprobleme.

Häme in den Kommentaren

Viele Fußballfans freuen sich über die Rückkehr von Gomez, sie schreiben, dass er sich das verdient hätte, zum Beispiel in Kommentaren unter Gomez-Artikeln. Das überrascht etwas, weil früher die Häme über Gomez aus den Kommentaren quoll. Es ging um seine Tore, die auch ein Stürmer aus der Kreisliga gemacht hätte, und vor allem um vergebene Chancen.

Selbst Fußballlaien, die nur zu Welt- und Euromeisterschaften reinzappen, hatten ein Bild von Gomez. Das von Wien, von der EM 2008. Vom Verstolperer beim entscheidenden Gruppenspiel gegen Österreich, nicht mal einen Meter von der Torlinie entfernt. Der Chancentod war geboren.

Noch vor einem Jahr, als Gomez im ersten Testspiel nach Rio bei der Wiederauflage des WM-Endspiels gegen Argentinien ein letztes Mal für das Nationalteam spielen durfte, pfiffen ihn die Fans aus. Drei Tor-Gelegenheiten hatte er vergeben. Gomez begründete den Unmut auch mit dem Malheur von Wien. "Dass nach meiner vergebenen Chance 2008 viele ihre Meinung über mich so schnell nicht ändern werden, war mir klar", sagte er später.

Die Häme gegenüber Gomez waren schon immer schwer zu begreifen. In der ewigen Bundesligatorschützenliste ist er 16., eine bessere Trefferquote pro Spiel haben von den besten Torjägern nur Gerd Müller und Jupp Heynckes. Gomez wurde dreimal deutscher Meister, gewann die Champions League und war Torschützenkönig.

Stürmernotstand im Nationalteam

Gespött begleitete ihn trotzdem. Vielleicht auch, weil Gomez in den entscheidenden Spielen nur eine Nebenrolle blieb. Beim Triple-Gewinn der Bayern war er Ersatz, die Liga feierte den neuen Super Mario, den Kroaten Mandzukic. Im Endspiel der Champions League saß Gomez auf der Bank, sein Beitrag zum Finalsieg war die zeitschindende Einwechslung in der 94. Minute. Ein Jahr zuvor, als die Bayern das Finale gegen Chelsea verloren, spielte Gomez 120 Minuten und vergab mehrere Möglichkeiten. Timing war Gomez’ große Stärke im Strafraum, in den wichtigen Momenten ließ es ihn im Stich.

Dass Gomez in die Nationalmannschaft zurückehren darf, ist nicht allein mit seinem Formanstieg in der Türkei zu erklären, wo er für Besiktas Istanbul acht Mal traf. Es zeugt von einem Problem der Nationalmannschaft, dem Stürmernotstand. Nach dem Rücktritt von Miroslav Klose ist das Angriffspotenzial ähnlich dünn wie vor Jahren, als das Nationalteam mit Stürmern wie Jancker, Rink, Bobic, Brdarić und Kuranyi zu Europameisterschaften fuhr.