Hertha BSC – FSV Mainz 05 2:0 (1:0)

Hertha BSC Berlin hat am 17. Spieltag den zehnten Sieg der Saison errungen. Mit dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 verteidigten die Berliner den dritten Tabellenplatz. Vladimir Darida (34. Minute) und Salomon Kalou (54.) erzielten die Tore für Hertha. Nach vier Auswärtspartien ohne Niederlage verlor Mainz wieder im fremden Stadion und geht mit 24 Punkten in die Winterpause.

Bei frühlingshaften Temperaturen kam Hertha von Anfang an zu Chancen. Der Japaner Genki Haraguchi rutschte knapp an einer Eingabe des starken Marvin Plattenhardt (2.) vorbei. Danach rettete Mainz-Verteidiger Daniel Brosinski in letzter Sekunde vor Salomon Kalou (14.). John Anthony Brooks köpfte nach einer Ecke über das Mainzer Tor (16.).Vedad Ibišević setzte den Ball nur knapp neben den Pfosten (24.), bevor FSV-Innenverteidiger Stefan Bell nochmals klärte.

Schließlich belohnte Darida, der zuletzt schon beim 2:0-Pokalerfolg der Berliner beim Zweitligisten Nürnberg getroffen hatte, die Bemühungen der Berliner. Nach Zuspiel vonIbišević verlud der tschechische Nationalspieler Niko Bungert und knallte den Ball aus 16 Metern zu seinem dritten Saisontor ins linke untere Eck. Yunus Malli verhinderte auf der eigenen Torlinie gegen Hertha-Abwehrchef Sebastian Langkamp die Vorentscheidung schon vor der Pause.

Erst nach dem Rückstand versuchten die zu vorsichtig spielenden Mainzer, zu eigenen Offensivaktionen zu kommen. Das Tor von Hertha-Keeper Rune Jarstein geriet aber praktisch nie in Gefahr. Im Gegenteil: Jetzt eröffneten sich Räume für schnelle Gegenzüge der Berliner. Einen davon nutzte Herthas effektives Angriffsduo perfekt: Ibišević spielte den Ball wunderbar in den Raum, Kalou ließ Bungert alt aussehen und traf perfekt ins rechte untere Eck.



Borussia Mönchengladbach – Darmstadt 98 3:2 (1:1)

Borussia Mönchengladbach hat Aufsteiger Darmstadt 98 in Unterzahl mit 3:2 (1:1) besiegt. Marcel Heller (28.) und Sandro Wagner (67.) hatten in einem kampfbetonten Bundesligaspiel die Tore für die Hessen erzielt. Erst als Borussen-Kapitän Granit Xhaka (39.) mit Rot vom Platz musste, kamen die Hausherren besser ins Spiel. Vor 53.610 Zuschauern gelang Lars Stindl (44.) der Ausgleich, dem Norweger Havard Nordtveit (51.) die Führung und dem Schweden Oscar Wendt schließlich der Siegtreffer.

Nach fünf Niederlagen zum Saisonstart und dem Rücktritt von Trainer Lucien Favre geht die Borussia wie im Vorjahr als Tabellen-Vierter in die Winterpause. Die Unsicherheit nach der 0:5-Niederlage in Leverkusen und dem Pokal-Aus war der Borussia anzumerken. Darmstadt, das am letzten Spieltag beim 0:4 gegen Hertha ebenfalls die höchste Saison-Niederlage kassiert hatte, versteckte sich in Gladbach nicht.

Darmstadts Trainer Dirk Schuster hatte sein Team auf drei Positionen verändert. Bei Gladbach rückt nur Nico Elvedi für Mo Dahoud in die Startelf. Ausgerechnet Elvedi war es, der ein Kopfball-Duell gegen Wagner nach einem Einwurf verlor und so die Darmstädter Führung ermöglichte. Der Darmstadt-Stürmer verlängerte auf Heller, der Yann Sommer im Borussen-Tor keine Chance ließ.

Danach verlor Xhaka die Nerven, trat im Mittelfeld gegen Peter Niemeyer nach. Zum dritten Mal in dieser Saison musste der Borussen-Kapitän damit vorzeitig vom Feld. Stark präsentierte sich in dieser Szene das Schiedsrichter-Gespann. Referee Benjamin Brand hatte das Foul zunächst nicht gesehen, sein Assistent zeigte ihm die Tätlichkeit an. Dann gab es Rot. Niemeyer, der provoziert hatte, bekam Gelb.

In Unterzahl spielte Gladbach dann wie befreit auf. Mit einem Schlenzer aus 18 Metern in die Ecke gelang Stindl der Ausgleich. Es war das zwölfte Pflichtspieltor für den ehemaligen Hannoveraner in dieser Saison. Nach dem Wechsel sah zunächst alles nach einem Heimsieg aus, doch dann traf Wagner völlig freistehend per Kopf aus fünf Metern zum Ausgleich. Schließlich brachte Wendts später Treffer Gladbach den Heimsieg.