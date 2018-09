Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Frankreich auf die Ukraine, Polen und Nordirland. Das ergab die Auslosung in Paris. Deutschland sind die ganz schweren Hürden damit zunächst erspart geblieben. "Wir sind Favorit in der Gruppe und wollen sie gewinnen", sagte Bundestrainer Joachim Löw im ZDF.



Das erste Spiel bestreitet die deutsche Auswahl am 12. Juni in Lille gegen die Ukraine. Anschließend steht am 16. Juni im Pariser Vorort St. Denis die Partie gegen Polen an, ehe zum Abschluss der Vorrunde am 21. Juni im Pariser Prinzenparkstadion Nordirland der Gegner ist.



Damit kehrt die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes in ihrer zweiten Gruppenpartie in das Stade de France zurück, wo sie am 13. November nach den Terroranschlägen von Paris mit insgesamt 130 Toten die Nacht im Stadion verbracht hatte.



Im Eröffnungsspiel am 10. Juni im Stade de France treffen Gastgeber Frankreich als Erster der Gruppe A und Rumänien aufeinander. Albanien und die Schweiz komplettieren diese Gruppe. In Staffel B treffen England, Russland, Wales und die Slowakei aufeinander. Titelverteidiger Spanien bekommt es in Gruppe D mit Tschechien, der Türkei und Kroatien zu tun. In Gruppe E spielen der Weltranglisten-Erste Belgien, Italien, Irland und Schweden. Portugal, Island, Österreich und Ungarn bilden die Gruppe G.

Die Polen waren bereits in der EM-Qualifikation Gegner der Deutschen. In Warschau kassierte die Nationalmannschaft eine 0:2-Niederlage. Auf Nordirland trifft das DFB-Team auch in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland. Die Ukraine hat sich nach der Teilnahme 2012 als Co-Gastgeber neben Polen erstmals sportlich für eine EM qualifiziert.

Nach der umstrittenen Aufstockung des Turniers auf 24 Teams erreichen nicht nur die Ersten und Zweiten jeder Gruppe das Achtelfinale, sondern auch die vier besten Dritten. Insgesamt stehen vom 10. Juni bis 10. Juli kommenden Jahres 51 Partien in zehn Stadien auf dem Spielplan.