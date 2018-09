Eintracht Frankfurt – SV Darmstadt 98 0:1 (0:1)

Der SV Darmstadt 98 hat das Hessen-Derby gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster siegte im ersten Duell der beiden Mannschaften seit mehr als 33 Jahren mit 1:0. Das Siegtor schoss der Kapitän der Darmstädter, Aytaç Sulu, in der 30. Minute. Er beendete damit eine Negativserie. Denn der SV Darmstadt hatte keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Mit 18 Punkten liegt die Mannschaft nun auf dem zwölften Tabellenplatz. Die Eintracht rutscht nach der Niederlage in die Tiefe der Tabelle. Das Team von Armin Veh steht mit 14 Punkten nur noch einen Punkt vor einem Relegationsplatz.



VfB Stuttgart – Werder Bremen 1:1 (1:0)

Der VfB Stuttgart ist auch im zweiten Spiel unter Trainer Jürgen Kramny ohne Sieg geblieben und bleibt damit weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Schwaben und Werder Bremen trennten sich im Kellerduell unentschieden. Zwar waren die Stuttgarter durch Lukas Rupp in der 33. Minute in Führung gegangen, Anthony Ujah gelang jedoch in der zweiten Spielhälfte der Ausgleich. So belegt Stuttgart weiterhin den 17. Tabellenplatz, Bremen liegt auf Platz 15.



Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München 3:1 (0:0)

Mit einer Galavorstellung hat Borussia Mönchengladbach die Erfolgsserie des FC Bayern München gestoppt und dem Rekordmeister die erste Niederlage der Saison zugefügt. Die unter Trainer André Schubert seit zehn Spielen unbesiegten Gladbacher gewannen das Topspiel gegen den souveränen Tabellenführer mit 3:1 (0:0). Vor 54.010 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park erzielten Oscar Wendt (54.), Lars Stindl (66.) und Fabian Johnson (68.) die Treffer für die Gastgeber, die weiterhin zum Spitzenquartett der Liga zählen. Für die Bayern traf der eingewechselte Franck Ribéry (82.), der erstmals nach neun Monaten wieder zum Einsatz kam.

FC Ingolstadt – 1899 Hoffenheim 1:1 (0:0)

Joker Mark-Alexander Uth hat 1899 Hoffenheim einen glücklichen Punkt in der Fußball-Bundesliga gerettet. Der Einwechselspieler erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit das Tor zum 1:1 (0:0) beim Aufsteiger FC Ingolstadt. Trotzdem bleiben die Hoffenheimer auf einem Abstiegsplatz und warten auch nach dem fünften Spiel unter Trainer Huub Stevens auf einen Sieg. Der 30-jährige Brasilianer Roger hatte Ingolstadt vor 14.255 Zuschauern mit seinem ersten Bundesligatreffer in Führung gebracht. Der Mittelfeldspieler zirkelte einen Freistoß unhaltbar ins Tor (66.). Ingolstadt liegt mit 20 Punkten trotzdem noch zehn Zähler vor Hoffenheim. Die Gäste hätten durch Kevin Volland in Führung gehen müssen, aber der Nationalspieler schoss freistehend an den Pfosten (43.).

1. FC Köln – FC Augsburg 0:1 (0:0)

Der FC Augsburg hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Köln unterlag 0:1 (0:0). Mit dem verdienten Erfolg der Gäste bei den zuvor viermal unbesiegten Kölnern verließen die Fußballprofis von Trainer Markus Weinzierl zumindest bis Sonntag den Abstiegsrelegationsplatz in der Bundesliga. Raul Bobadilla machte vor 45.500 Zuschauern in der 64. Minute den Gästeerfolg perfekt. Kölns glückloser Torjäger Anthony Modeste scheiterte in der 58. Minute mit einem Foulelfmeter an Augsburgs Schlussmann Marwin Hitz. Köln erlitt mit dem 0:1 die zweite Heimniederlage in dieser Spielzeit.



Hamburger SV – FSV Mainz 05 1:3 (0:1)

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat dem aufstrebenden Hamburger SV einen Dämpfer verpasst. Die Gastgeber unterlagen 1:3 (0:1). Die Rheinhessen halten mit 23 Punkten Anschluss an das oberere Tabellendrittel. Die Mannschaft unter Coach Martin Schmidt gewann das fünfte Spiel in Serie. Jairo Samperio (16. Minute/51.) brachte die Mainzer per Doppelschlag vor 51.698 Zuschauern im Volksparkstadion in Führung, Christian Clemens (76.) erhöhte. Der Treffer von Johan Djourou (90.) kam zu spät. Wegen der intensiven Sicherheitskontrollen waren 530 Ordner im Einsatz, die Stadiontore wurden früher geöffnet, damit es nicht wie gegen Dortmund zu einem verspätetet Anpfiff kam. Bis zum Spielende lief im Volkspark alles ohne Zwischenfälle.



Hertha BSC Berlin – Bayer 04 Leverkusen 2:1 (1:1)

Die in dieser Saison überraschend stark auftretende Hertha BSC hat Champions-League-Starter Bayer Leverkusen in große Sorgen gestürzt. Der Berliner Fußball-Bundesligist gewann gegen die Werkself mit 2:1 (1:1) und setzte sich mit nun 26 Punkten in der Spitzengruppe fest. Leverkusen spielte nach einer harten roten Karte für Sebastian Boenisch (17.) lange Zeit in Unterzahl. Vladimir Darida (7. Minute) und John Anthony Brooks (60.) machten am 15. Spieltag den fünften Berliner Heimsieg perfekt. Javier Hernández, genannt Chicharito, hatte vor 41.819 Zuschauern im Olympiastadion zwischendurch für die Gäste ausgeglichen (28.). Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen gehen Trainer Roger Schmidt und Bayer in eine unruhige Vorweihnachtszeit.



VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Borussia Dortmund hat den Ausrutscher von Bayern München genutzt und mit einem 1:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg den Rückstand auf den Rekordmeister auf nur noch fünf Punkte verkürzt. Offensichtlich beflügelt von der ersten Saisonniederlage des Spitzenreiters Stunden zuvor in Mönchengladbach gelang dem Tabellenzweiten die Revanche für das verlorene DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg. Marco Reus (32. Minute) brachte die Dortmunder mit seinem achten Saisontor vor 30.000 Zuschauern im ausverkauften Wolfsburger Stadion in Führung. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Shinji Kagawa dann den Siegtreffer. Nur 119 Sekunden zuvor hatte Ricardo Rodriguez noch per Foulelfmeter den Ausgleich geschafft.