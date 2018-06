Der FSV Mainz 05 ist zumindest für eine Nacht auf einen Europa-League-Platz vorgerückt. Durch das glückliche 1:0 (1:0) gegen einsatzgeschwächte Fohlen verkürzten die Rheinhessen den Abstand zum Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga auf zwei Punkte. Christian Clemens erzielte in seinem 100. Erstligaspiel das Tor des Tages (21. Minute) und sorgte dafür, dass der FSV als neuer Sechster vorübergehend an Schalke 04 und VfL Wolfsburg vorbeizog.

Für die Gäste war es im zweiten Rückrundenspiel die zweite Niederlage. Der Negativtrend vom Ende der Hinrunde setzt sich damit fort. Die Mainzer erarbeiteten sich gegen Gladbach viele Torchancen. Vor 32.015 Zuschauern wirkten sie robuster, zweikampfstärker und zielsicherer als André Schuberts Gladbacher, die unter anderem auf die etatmäßigen Sechser Granit Xhaka (gesperrt) und Mahmoud Dahoud (verletzt) verzichten mussten. Dadurch taten sich in der Gladbacher Defensive immer wieder Lücken auf.

Das nutzte Clemens in der Mitte der ersten Halbzeit aus: In zentraler Position kam der 24-Jährige ungehindert zum Abschluss, der Flatterball senkte sich hinter den überraschten Keeper Yann Sommer ins Netz.



Mainzer Bemühungen blieben erfolglos

Die Führung gab den Mainzern Sicherheit, erst kurz vor der Pause meldeten sich die Gladbacher wieder zurück. Bei einer unklaren Strafraum-Szene blieb ein Elfmeterpfiff für Winter-Neuzugang Jonas Hofmann aus (34.), eine Minute später vergab Raffael die bis dato größte Ausgleichschance: Der Brasilianer scheiterte aus bester Position am aus seinem Tor herauslaufenden Loris Karius. Glücklos blieb kurz darauf auch Lars Stindl (37.) per Kopf. Für Mainz wurde vor allem Yunus Malli zweimal (38./44.) gefährlich. Die Mainzer hatten erst in dieser Woche eine Transfer-Offerte von Borussia Dortmund für Malli abgelehnt.

Nach der Pause wurden die Gladbacher offensiver. Dicht gestaffelt wehrten die Rheinhessen die Borussen-Bemühungen allerdings immer wieder ab. Umso gefährlicher wurde es dann 18 Minuten vor Schluss. Karius war aus dem Tor gelaufen, konnte die Flanke von Oscar Wendt vor das Mainzer Tor aber nicht mehr verhindern. Erst kam Stindl freistehend zum Kopfball, Gaëtan Bussmann rettete kurz vor der Linie. Im Nachschuss versuchte sich erneut Raffael, doch Karius – inzwischen zurückgeeilt – brachte die Hände an den Ball. Damit hielt er zugleich den Mainzer Sieg fest.