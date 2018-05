Fazit:

Und dann stimmt er doch wieder, der alte Spruch: Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. In der 50. Ausgabe des Super Bowl standen sich die beiden besten Verteidigungen der Liga gegenüber, und am Ende war die beste die beste: 24 zu 10 gewannen die Denver Broncos gegen die Carolina Panthers. Der alte Mann Peyton Manning, der schon als Nudelarm verspottet wurde weil er nicht mehr den Hub wie früher in den Röhren hat, krönte sich in seinem – vermutlich – letzten Spiel als Profi mit seinem zweiten Titel. Ein Abgang, schöner könnte ihn auch Lady Gaga nicht besingen.

Dabei galten eigentlich die Panthers als Favorit, ihr Quarterback Cam Newton als die neue Referenz in der NFL; nahezu unbezwingbar galt die Mischung aus explosiver Offensive und harter Defensive in der Saison und den Playoffs. Doch ausgerechnet im Finale ging kaum was: Die Verteidigung der Denver Broncos, die man sich wie eine Kalksandsteinmauer vorstellen muss, die zu allem Überfluss auch noch auf einen zurennt, nervte Newton. Dass seine Mitspieler in entscheidenden Situationen den Ball schlicht nicht fingen (die Schwerkraft! Newton!) oder wieder unglücklich verloren kam auch noch dazu. Spannend war der Jubiläumsbowl allemal. Aber es war auch ein Spiel mit vielen Ballverlusten, Fumbles und Interceptions und nicht einem geworfenem Touchdown. Im Fußball praktisch ein 1:0, nach einem Kopfball nach einer Ecke.

Natürlich war der Sport auch in diesem Jahr nur ein Teil des Super Bowls. Es gab wieder eine Halbzeitshow, in der im Gegensatz zum vergangenen Jahr niemand auf übergroßen Löwen geritten ist und sich keine Haie berühmt tanzten. Es gab nicht einmal abgefahrene Kostüme, stattdessen reichlich Popowackeln und Haareschleudern von Beyoncé, Bruno Mars und ihrer Vorband Coldplay. Fast schon klassisch, könnte man sagen. Oder auch: ein bisschen langweilig.

Aber die größten Emotionen kamen ohnehin zum Schluss, als das Spiel noch gar nicht beendet war und sowohl Peyton Manning als auch Cam Newton schon Tränen in den Augen hatten. Der eine, weil ihn viele schon abgeschrieben hatten und er es seinen Kritikern noch einmal zeigte. Der andere, weil er den Mund gerne etwas zu voll nimmt und unbedingt noch seinen Tanz aufführen wollte, aber keine Gelegenheit dazu hatte. Aber Newton ist noch jung, diese Nacht nicht mehr, weswegen wir uns jetzt verabschieden.

In unserem Blog können Sie das Spiel noch einmal nachlesen. Von hinten nach vorne.

Vorbemerkungen:



Auf der Skala der ereignislosen Wochentage liegt der Sonntagabend in Deutschland traditionell ganz oben. Die Fußballbundesliga ist durch, der Tatort oft nur mittelmäßig und die Gäste der Polittalkshows sind so überraschend wie Betrunkene auf dem Karneval. Man sitzt also in der Joggingpeitsche auf der Couch, stöhnt innerlich schon über den anstehenden Montag und fragt sich eigentlich nur noch: Erst Zähneputzen und dann Schlafanzug anziehen oder zur Abwechslung doch mal umgekehrt?

Doch an einem Sonntagabend im Jahr ist alles anders. Da werden Bälle zu Eiern, die Teppichkante vor dem Sofa zur Line of Scrimmage und wenn das Wort Tackle fällt, wird nicht zuerst an kurzläufige Hunde gedacht. Ja, es ist wieder Zeit für den Super Bowl, der Weltmeisterschaft im American Football, dem inoffiziellen Feiertag der Amis. Ein Tag, an dem die großen Kerle ineinander rauschen, Pizzalieferdienste boomen, große Emotionen mit noch größerem Pathos beschworen werden und viele Sportfans in Fußballdeutschland sagen: "Ich finde Football ja total doof, aber…", um dann am Montagmorgen nach drei Stunden Schlaf auf der Arbeit ähnlich zerknautscht auszusehen wie Peyton Manning nach einem Sack.

Womit wir beim Thema wären. Es ist der 50. Super Bowl der NFL-Geschichte und zum Jubiläum treffen die Denver Broncos mit Oldschool-Quarterback Manning in seinem möglicherweise allerletzten Spiel auf die Carolina Panthers mit dem frisch gekürten MVP Cameron 'Cam' Newton. Wieso dieses Duell der beiden Quarterbacks in vielerlei Hinsicht so interessant ist, werden wir im Laufe der Nacht sicherlich noch beantworten. Ebenso die Frage, wieso zur Hölle die britischen Schmuserocker von Coldplay in der Halbzeitshow auftreten dürfen und wieso ein harmloser Tanz in den vergangenen Tagen die Amerikaner spaltet. Ach ja, und um Sport soll es natürlich auch gehen.

Wir sind zwar auch in diesem Jahr noch immer keine ausgewiesenen Football-Experten, haben uns aber mit den wichtigsten Regeln vertraut gemacht und stellen uns in jedem Fall auf einen Krimi ein. Ab 23:15 Uhr überträgt Sat.1, der Kickoff ist für 0:30 Uhr angesetzt, wir werden etwa eine Stunde vorher mit dem Bloggen beginnen. Setzen Sie noch eine Kanne starken Kaffee auf, die Nacht könnte kurz werden. It's Super Bowl Sunday!