Im Kräftevergleich zwischen Mensch und Computer im Brettspiel Go hat die Google-Software AlphaGo zum dritten Mal den menschlichen Spitzenspieler Lee Sedol besiegt. Bei der dritten Partie verlor der Südkoreaner nach mehr als vier Stunden. Lee geriet am Ende in Zeitnot und gab nach mehr als vier Stunden auf. Er entschuldigte sich bei seinen Fans mit den Worten: "Ich war machtlos." Lee räumte ein, trotz seiner großen Erfahrung unter Stress gestanden und den Druck gespürt zu haben, gegen das Programm gewinnen zu müssen. "Aber die heutige Niederlage war eine von Lee Sedol, nicht der Menschheit", sagte er.

Auch dieses Mal hielt sich die Software im Spiel nicht an menschliche Kategorien: Experten zeigten sich verwundert über die ungewöhnlichen Züge, die auf den ersten Blick teils gar keinen Sinn ergaben. Laut Experten ging AlphaGo diese Partie als Nachziehender zu Beginn aggressiv an und sicherte sich schnell Gebiete am unteren Rand. Lee hielt zwar dagegen, doch am Ende konnte er sich keine Vorteile mehr verschaffen.



Der 33-Jährige ist seit dem zwölften Lebensjahr professioneller Go-Spieler und hat 18 Weltmeisterschaften gewonnen. Trotzdem sicherte das Programm sich am Samstag in Seoul vorzeitig den Gesamtsieg in dem Fünf-Spiele-Match.

Schon der erste Sieg von AlphaGo am Mittwoch gegen einen der weltbesten Go-Spieler galt als ein Meilenstein bei der Entwicklung selbstlernender Maschinen. Go war wegen seiner vielen möglichen Spielzüge lange als zu komplex für Computer eingeschätzt worden.



Bei Go versuchen zwei Spieler, Gebiete auf dem Spielbrett – ein Gitter von 19 vertikalen und 19 horizontalen Linien – zu erobern. Dafür setzen sie abwechselnd weiße und schwarze Steine. Die Regeln des ursprünglich aus China stammenden Go sind im Prinzip einfach. Allerdings ist auf dem Brett mit seinen 361 Feldern eine gewaltige Zahl von Zügen möglich, was es selbst für einen leistungsstarken Computer schwieriger macht, die Entwicklung des Spiels durchzurechnen.



Go Das Spiel Go ist ein strategisches Brettspiel, das aus China stammt und besonders auch in Japan und Korea beliebt ist. Erste Hinweise auf das Spiel soll es in China schon im 4. Jahrhundert v. Chr. gegeben haben. Es zählt neben Backgammon und Mühle zu den ältesten Strategiespielen der Welt. Im 8. Jahrhundert n. Chr. kam Go nach Japan. Derzeit gibt es in Japan etwa zehn Millionen Go-Spieler und ist auch unter Kindern und Jugendlichen sehr verbreitet. In Deutschland gibt es schätzungsweise 20.000 Go-Spieler. Go kann nur zu zweit gespielt werden. Das Spiel ist hochkomplex, es gibt mehr Varianten als beim Schach. Gleichwohl ist es einfach zu lernen. Es gibt nur vier Grundregeln zu befolgen. Die Regeln Das Spielfeld besteht aus 19 horizontalen und 19 vertikalen Linien, die 361 Schnittpunkte bilden. Auf diese Punkte werden linsenförmige schwarze und weiße Steine gesetzt. Ziel des Spiels ist es, mit den Steinen seiner Farbe möglichst große Gebiete zu umranden. Die vier Grundregeln: Schwarz beginnt.

Abwechselnd darf jeder Spieler einen Stein setzen (unter Beachtung der nachfolgenden Regeln) oder auch aussetzen.

Selbstmord ist nicht erlaubt.

Ein Zug, der zu einer Wiederholung der gesamten Brettposition führen würde, ist auch nicht erlaubt. Wer es genauer wissen will, findet Hilfe www.dgob.de in den offiziellen Regeln des Deutschen Go-Bundes. Am einfachsten lernt es sich wohl im Video. . Philosophie Der mythische Urkaiser Yao soll Go für seinen Sohn entworfen haben, um ihm Disziplin, Konzentration und geistige Balance beizubringen. Andere meinen, alte chinesische Kriegsherren und Generäle hätten Stücke eines Steines benutzt, um Positionen auf dem Schlachtfeld abzubilden. Das ist Go: Den eigenen Charakter entwickeln und den Wettstreit zweier Elemente veranschaulichen. Yin und Yang sind die treibenden Elemente auf dem Go-Feld. Experten sagen, das Spiel sei nicht allein durch Logik zu bewältigen, sondern nur durch Intuition.

AlphaGo wurde bei der britischen Firma DeepMind entwickelt, die Google vor gut zwei Jahren gekauft hat, Medienberichten zufolge für 500 Millionen Dollar. In die Software wurden zwar anfangs Millionen Züge der besten menschlichen Spieler einprogrammiert – sie lernt aber selbst dazu.



Trotz der uneinholbaren 3:0-Führung von AlphaGo geht das Match gegen Lee am Sonntag und Dienstag weiter. Es läuft wird auf der Google-Videoplattform YouTube gezeigt.