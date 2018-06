Amnesty International wirft dem Fußballweltverband Fifa vor, bei der Verhinderung von Menschenrechtsverstößen im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft in Katar 2022 zu versagen. In einem Bericht schreibt die Menschenrechtsorganisation, beim Aufbau der Infrastruktur für die WM würden in dem Golfstaat Tausende Arbeitsmigranten ausgebeutet. In einigen Fällen lasse sich von Zwangsarbeit sprechen.

"Mein Leben hier ist wie ein Gefängnis", erzählte ein Bauarbeiter den Amnesty-Mitarbeitern. Stundenlang arbeite er in der heißen Sonne und als er sich das erste Mal beschwerte, habe der Vorgesetzte zu ihm gesagt: "Wenn du in Katar bleiben möchtest, sei still und arbeite weiter." 234 Bauarbeiter und Gärtner am Khalifa-Stadion und im Sport- und Leistungszentrum wurden für den Bericht interviewt – keiner der Befragten war laut Amnesty im Besitz seines Passes. Die Arbeitgeber wollten so verhindern, dass die Migranten Katar vor Ablauf des Arbeitsvertrags verlassen können.

Amnesty fordert die Fifa auf, sofort etwas gegen die Ausbeutung von Arbeitsmigranten zu unternehmen. Regina Spöttl, Katar-Expertin bei Amnesty International in Deutschland, erklärte, seit der Vergabe der WM an die Golfmonarchie im Jahr 2010 habe die Fifa "nicht genug gegen die menschenunwürdigen Bedingungen auf den WM-Baustellen getan". Wenn die Fifa nicht sofort handele, sei sie mitverantwortlich dafür, dass die Fußball-WM 2022 "auf dem Rücken Zehntausender ausgebeuteter Arbeitsmigranten ausgetragen" werde.

Amnesty rechnet damit, dass sich die Zahl der Arbeitsmigranten auf den WM-Baustellen in Katar in den kommenden zwei Jahren auf etwa 36.000 verzehnfachen wird. 90 Prozent der derzeitigen Arbeitsmigranten in Katar kommen demnach aus südasiatischen Ländern wie Bangladesch, Indien und Nepal. "Zwielichtige Arbeitsvermittler" lockten die Männern in ihren Heimatländern mit falschen Lohnversprechungen und verlangten hohe Vermittlungsgebühren von 500 bis 4.300 Dollar.

Spöttl sieht darin einen "Verstoß gegen katarisches Recht, nach dem der Arbeitgeber solche Kosten zu tragen hat". Viele Arbeitsmigranten verschuldeten sich, um die Vermittlungsgebühr bezahlen zu können. In Katar bekämen sie dann "deutlich weniger Lohn als versprochen, in einigen Fällen gerade mal die Hälfte".

Fifa will Hinweise ernst nehmen

Bauarbeitern würden die Löhne mit bis zu sieben Monaten Verspätung ausgezahlt, heißt es in dem Bericht. Amnesty hatte die Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen in Katar schon 2015 scharf kritisiert. Seitdem habe die katarische Regierung wenig für eine Verbesserung der Lage unternommen. Amnesty konfrontierte die katarische Regierung, die Fifa und die beteiligten Firmen mit den Vorwürfen. Alle Parteien sicherten zu, die Hinweise ernst zu nehmen.

Die Regierung in Doha hatte 2015 empört auf den Amnesty-Bericht reagiert und erklärt, dass bedeutende Reformen eingeleitet worden seien und weitere folgen würden. So gebe es Vorschläge, das umstrittene Kafala-System abzuschaffen. Nach diesem System kann ein Unternehmen den Angestellten unter anderem untersagen, den Arbeitgeber zu wechseln oder das Land zu verlassen. Kritiker betrachten das System als eine Form moderner Sklaverei.