Die russische Tennisspielerin Maria Scharapowa ist positiv auf Doping getestet worden. Während der diesjährigen Australian Open sei eine mittlerweile verbotene Substanz in ihrem Körper gefunden worden, sagte die 28-Jährige auf einer Pressekonferenz in Los Angeles.



"Ich habe einen großen Fehler gemacht", räumte Scharapowa ein. Sie wisse noch nicht, welche Konsequenzen der Tennis-Weltverband ITF ziehe und könne nicht sagen, wann sie auf die WTA-Tour zurückkehre. Von der Spielerinnenorganisation WTA stand eine Reaktion zunächst aus.

Das Medikament (Meldonium) mit der verbotenen Substanz nehme sie seit 2006. Jahrelang habe es nicht auf der Dopingliste gestanden, sagte die Weltranglistensiebte. Inzwischen seien die Regeln aber geändert worden. Im Dezember habe sie ein Schreiben der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) und der ITF bekommen, in dem auf die veränderten Dopingregularien hingewiesen wurde. "Ich habe nicht auf die Liste geschaut", sagte die Russin. Die neue Liste der verbotenen Substanzen wurde am 1. Januar 2016 wirksam.



Meldonium, bekannt unter dem Handelsnamen Mildronat, wird zur Behandlung von mangelnder Durchblutung und Sauerstoffversorgung im Körper eingesetzt. "Bei Sportlern führt Meldonium zu einer allgemeinen Leistungssteigerung, die Erholungsphase wird verkürzt und die Motivation gesteigert", erläutert Professor Mario Thevis von der Deutschen Sporthochschule Köln.

"Ich hoffe, dass ich eine weitere Chance bekomme"

Scharapowa hatte am Sonntag zu einer Pressekonferenz mit einer "wichtigen Ankündigung" eingeladen und damit für Spekulationen über einen Rücktritt gesorgt. "Ich weiß, dass viele gedacht haben, dass ich mein Karriereende erkläre. Aber wenn ich irgendwann meinen Rücktritt bekanntgebe, wird es wahrscheinlich nicht in einem Hotel in der Innenstadt von Los Angeles sein mit diesem ziemlich hässlichen Teppich", sagte die fünfmalige Grand-Slam-Turniersiegerin. Sie wolle ihre Karriere nicht so beenden. "Ich hoffe, dass ich eine weitere Chance bekomme", sagte sie.



Ihre bislang letzte Partie spielte Scharapowa bei den Australian Open in Melbourne, als sie im Viertelfinale der Amerikanerin Serena Williams unterlag. Seit Ende Januar hat Scharapowa kein Turnier mehr bestritten. Erst am vergangenen Donnerstag hatte sie ihre Teilnahme am Masters-Turnier in Indian Wells abgesagt, das an diesem Mittwoch beginnt.



Scharapowa gilt als reichste Sportlerin der Welt und ist eine von nur zehn Spielerinnen, die jedes Grand-Slam-Turnier einmal gewonnen hat. Insgesamt kommt die in den USA lebende frühere Weltranglistenerste auf 35 Titel.