Bayern München — FC Schalke 04 3:0

Der FC Bayern München ist nach dem Heimsieg gegen Schalke auf gutem Wege, erneut Deutscher Meister zu werden. Es wäre der vierte nationale Titel in Folge für den FC Bayern, ein historischer Bestwert. Durch den Sieg gegen Schalke hat Bayern aktuell zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Der BVB kann aber durch einen Sieg am Sonntag gegen den HSV wieder auf sieben Punkte herankommen.



Für Schalke, das nach der Niederlage auf dem siebten Rang steht, wird es schwierig, in den letzten vier Spieltagen noch die Europapokal-Plätze zu erreichen. In der ersten Halbzeit war Bayern zwar dominant, die Schalker verteidigten aber geschlossen und so entstanden kaum Torchancen. Douglas Costa (2. Minute) und Robert Lewandowski (29.Minuten) hatten die Chancen für die Gastgeber. Bayern Verteidiger Mehdi Benatia konnte gegen Schalke Stürmer Klaas-Jan Huntelaar retten (31.Minute).



In der zweiten Hälfte wurden die Bayern immer stärker und hatten viele Torchancen. Robert Lewandowski sorgte mit zwei Toren (54. Minute/65. Minute) innerhalb von elf Minuten für die 2:0-Führung der Bayern. Arturo Vidal entschied in der 79.Minute mit dem 3:0 die Partie.



Werder Bremen – VfL Wolfsburg 3:2 (1:1)



Werder Bremen hat gegen den VfL Wolfsburg den dritten Heimsieg der Saison geholt und schöpft neuen Mut im Abstiegskampf der Bundesliga. Beim 3:2 (1:1) wurde Claudio Pizarro zum Rekordtorschützen der Bremer. Mit dem verwandelten Foulelfmeter in der 31. Minute erzielte der peruanische Nationalspieler seinen 102. Treffer für die Norddeutschen und überholte den ehemaligen Stürmer und heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode. Fin Bartels (65.) und Sambou Yatabaré (83.) legten für die Gastgeber nach. Josuha Guilavogui (36.) und Bas Dost (87.) trafen für die Wolfsburg.

FC Augsburg – VfB Stuttgart 1:0 (1:0)

Der FC Augsburg hat im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen gesetzt und die Sorgen des VfB Stuttgart vergrößert. Die leidenschaftlich kämpfende Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl feierte beim verdienten 1:0 (1:0) ihren zweiten Sieg nacheinander und überholte damit die harmlosen Gäste in der Tabelle. Mit jeweils 33 Punkten stecken beide Teams aber weiter im sportlichen Existenzkampf. Alfred Finnbogason bescherte mit seinem fünften Saisontor (36. Minute) den Augsburgern ihren siebten Erfolg in Serie gegen die Stuttgarter, die schon seit fünf Partien auf einen Dreier warten.

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 3:0 (0:0)



Bayer Leverkusen bleibt mit dem 3:0 (0:0) gegen die immer stärker abstiegsgefährdete Frankfurter Eintracht auf direktem Kurs Richtung Champions League. Der eingewechselte Kevin Kampl traf bei seinem ersten Ballkontakt in der 70. Minute. Julian Brandt legte fünf Minuten später nach, Karim Bellarabi gelang in der 90. Minute der Treffer zum Endstand. Es ist der fünfte Bundesliga-Sieg der Werkself in Serie ohne Gegentreffer. Mit 51 Punkten ist Bayer vier Spieltage vor dem Saisonende jetzt Tabellendritter. Für die Eintracht wird es bei weiter 27 Zählern und nun schon vier Punkten Differenz auf Relegationsplatz 16 immer schwerer.

1899 Hoffenheim – Hertha BSC 2:1 (1:1)



Hertha BSC hat nach der Niederlage gegen Hoffenheim den dritten Tabellenplatz und damit den Platz zur direkten Champions-League-Teilnahme vorerst eingebüßt. Die Berliner unterlagen mit 1:2 (1:1) bei 1899 Hoffenheim. Niklas Stark (27. Minute) traf zunächst für die Gäste und Fabian Schär (33.) für die Hoffenheimer. Mark Uth erzielte dann in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena fünf Minuten vor Schluss den Siegtreffer. Das Gäste-Team von Trainer Pal Dardai holte aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt und bekam neun Gegentore.

SV Darmstadt 98 – FC Ingolstadt 2:0 (0:0)



Mit dem zweiten Heimsieg der Saison hat der SV Darmstadt 98 in der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Darmstädter gewannen das Duell der Aufsteiger gegen den FC Ingolstadt mit 2:0 (0:0) und haben nun vier Spieltage vor dem Saisonende bereits ein kleines Polster auf die Abstiegsränge. Konstantin Rausch (51. Minute) und Sandro Wagner (85.) erzielten die Treffer für die Darmstädter. Für den FC Ingolstadt war es nach den beiden Siegen gegen den FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach wieder ein kleiner Rückschlag. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl steht aber im sicheren Mittelfeld der Tabelle und kann die Saison ohne große Not ausklingen lassen.

Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach 2:0 (0:0)



Hannover 96 hat bereits am Freitag durch einen 2:0-Heimsieg im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach eine minimale Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gewahrt. Der Sieg der Hannoveraner war durchaus verdient. Die Mannschaft von Trainer Daniel Stendel konnte an ihre gute Leistung beim 2:2 in Berlin anknüpfen. Die Gastgeber kamen durch Hiroshi Kiyotake (20. Minute) und Noah-Joel Sarenren-Bazee (41.) schon vor der Halbzeit zu guten Torchancen.

Nach der Halbzeit war es dann Waldemar Anton (49.), der nach Vorarbeit von Sarenren-Bazee das 1:0 für Hannover 96 erzielte. Schubert wechselte daraufhin offensivstarke Spieler ein, die allerdings keine große Wirkung auf das Spiel hatten. Nach einem Pfostenschuss durch Kenan Karaman konnte Artur Sobiech (60.) schließlich den 2:0-Endstand erzielen. Hannover war in der Folge dem 3:0 näher als Gladbach dem Anschlusstreffer.