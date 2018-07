Inhalt Seite 1 — Leverkusen in der Champions League, Bayern verschiebt Meisterfeier Seite 2 — Das Freitagsspiel Auf einer Seite lesen

Bayer Leverkusen – Hertha BSC 2:1 (2:1)

Bayer Leverkusen spielt auch in der kommenden Saison wieder in der Champions League. Die Werkself sicherte sich am Abend in der Bundesliga mit dem 2:1 (2:1) gegen Hertha BSC schon zwei Spieltage vor dem Saisonende den dritten Tabellenplatz und damit die direkte Qualifikation für die Königsklasse.



Julian Brandt (2.) und Lars Bender (16.) trafen für Bayer, Vedid Ibišević (21.) gelang für die Berliner der Anschlusstreffer. Hertha fiel auf Rang fünf zurück, hat aber noch Chancen auf den vierten Platz, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.



Für die Leverkusener (57 Punkte), die am 25. Spieltag als Achter noch sechs Zähler hinter der Hertha lagen, war es der siebte Erfolg in Serie. In den letzten beiden Partien können weder Gladbach (49) noch die Berliner (49) die Werkself noch vom dritten Tabellenrang verdrängen. Bayer qualifizierte sich damit zum zwölften Mal seit 1997/98 für die europäische Königsklasse. Die Gäste von der Spree haben trotz der vierten Niederlage hintereinander zumindest die Europa-League-Teilnahme sicher.

FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Der FC Bayern München hat im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach den vierten Meisterschaftstitel in Folge knapp verpasst. Die Mannschaften trennten sich nach einem weitestgehend ereignislosen Spiel 1:1. Thomas Müller brachte die Bayern mit einem Kopfball in der 6. Minute in Führung, erst in der 72. Minute gelang André Hahn für Gladbach der Ausgleich. Damit entwickelte das bis dahin zähe Spiel in der letzten Viertelstunde neue Dynamik, in der 91. Minute ergatterten die Bayern einen letzten Freistoß – vergeblich.

Der Rekordmeister fiebert einem Novum in der Geschichte der Bundesliga entgegen: Bekommen die Bayern den Titel, können sie sich zum vierten Mal in Folge damit schmücken. Das gab es in der Bundesliga bisher noch nicht.

Allerdings war abzusehen, dass Gladbach kein harmloser Gegner ist: Die beiden vergangenen Begegnungen hatten die Bayern gegen die Borussen verloren.

Pünktlich zum möglichen historischen Spiel war auch Jérôme Boateng auf dem Platz. Der Weltmeister hatte zuletzt wegen einer Verletzung drei Monate gefehlt. Genützt hat es nicht, mit nun noch fünf Punkten Vorsprung vor Dortmund bleibt aber die Hoffnung, am nächsten Spieltag den Titel zu holen.



1899 Hoffenheim – FC Ingolstadt 04 2:1 (1:1)

Dank Nadiem Amiri hat 1899 Hoffenheim im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen Riesenschritt gemacht. Der 19 Jahre alte Joker erzielte am Samstag beim 2:1 (1:1)-Sieg der Mannschaft von Jungtrainer Julian Nagelsmann gegen den FC Ingolstadt in der 84. Minute den Siegtreffer. Zwei Spieltage vor Saisonende haben die Kraichgauer damit vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit Eintracht Frankfurt. Vor 26.561 Zuschauern am Samstag in der Rhein-Neckar-Arena erzielten Stefan Lex (17. Minute) für die Gäste und Mark Uth (37.) die Tore in einer zerfahrenen Begegnung.

Der starke Ingolstädter Torhüter Örjan Nyland hielt in der 53. Minute einen Strafstoß von Andrej Kramarić. Vier Tage nach dem angekündigten Abschied von Trainer Ralph Hasenhüttl ließ sich das Gästeteam nicht hängen. Seit dem 19. September (1:0 in Bremen) hat der Aufsteiger allerdings keinen Auswärtssieg mehr gefeiert. Die Gastgeber landeten im sechsten Heimspiel unter dem 28-jährigen Nagelsmann den fünften Erfolg.

Die Hoffenheimer liefen ohne Steven Zuber und Fabian Schär auf: Die beiden Schweizer waren im Training schlimm zusammengestoßen. Zuber zog sich dabei einen Schädelbasisbruch zu, gab aber am Samstag Entwarnung: Auf Instagram postete er ein Foto aus einem Heidelberger Café und schrieb dazu: "Mir geht es jetzt viel besser, und ich bin auf dem Weg nach Hause!"

SV Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)

Eintracht Frankfurt hat das brisante Hessenderby bei Darmstadt 98 gewonnen und dadurch möglicherweise eine spektakuläre Wende im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga geschafft. Durch die beiden Tore von Makoto Hasebe (56.) und Stefan Aigner (83.) siegte der große Nachbar am Samstag etwas glücklich mit 2:1 (0:1) beim Aufsteiger und verließ dadurch zumindest vorübergehend seinen direkten Abstiegsplatz.



Darmstadt war durch Mario Vrančić in der 12. Minute in Führung gegangen, danach verschoss Torjäger Sandro Wagner sogar noch einen Foulelfmeter (20.). Statt den Klassenerhalt bereits so gut wie perfekt zu machen, müssen die "Lilien" jetzt aber noch einmal zittern. Der Vorsprung auf die Eintracht beträgt zwei Spieltage vor Schluss jetzt nur noch zwei Punkte.

Beide Vereine hoffen jetzt auf einen Sieg des VfB Stuttgart im nächsten großen Abstiegskampf-Duell am Montagabend bei Werder Bremen. In diesem Fall würde Frankfurt auf dem Relegationsplatz bleiben und Darmstadt hätte immerhin noch einen Abstand von vier Punkten auf Rang 17.

Das überhaupt erst sechste Derby dieser beiden Clubs wurde schon seit Tagen vor der Angst vor möglicher Randale überschattet. Frankfurter Fans durften nach einem Urteil des DFB-Sportgericht nicht ins Stadion. Befürchtet wurde deshalb, dass ein harter Kern von ihnen andere Orte in der Stadt unsicher machen könnten.



Hannover 96 – Schalke 04 1:3 (1:2)

Für Trainer André Breitenreiter hat sich die Situation beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zumindest vorläufig ein wenig entspannt. In seiner Heimstadt Hannover gewann der Coach mit den Gelsenkirchenern am Samstag mit 3:1 (2:1) beim feststehenden Absteiger. Für die Schalker waren es nach vier Spielen ohne Sieg die ersten drei Punkte. Die Gelsenkirchener sicherten ihre Teilnahme an der Europa League und haben weiter Chancen auf Platz vier.

Breitenreiters Kollege Daniel Stendel kassierte hingegen im vierten Spiel als Trainer von Hannover 96 die erste Niederlage, ausgerechnet am Tag nach der Unterschrift unter einen längerfristigen Vertrag. Durch die 13. Heimspielniederlage in dieser Spielzeit stellte Hannover den Bundesligarekord von Greuther Fürth aus der Saison 2012/2013 ein. Die Tore für die enttäuschend spielenden Schalker schossen vor 46.900 Zuschauern Eric Maxim Choupo-Moting (11.), Klaas-Jan Huntelaar (45.) und Alessandro Schöpf (80.). Für Hannover traf Artur Sobiech (21.).

Schalke produzierte viele Fehler im Aufbauspiel und war dadurch extrem anfällig, wenn Hannover das Tempo erhöhte. Nur dank der fehlenden Abschlusssicherheit der Gastgeber kassierten die Westfalen nur ein Gegentor.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 5:1 (2:0)

Schwerer Gang für Mats Hummels, leichter Sieg für Borussia Dortmund. Unbeeindruckt von den Pfiffen der Fans für den abwanderungswilligen Kapitän hat der BVB seinen Höhenflug in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und beim souveränen 5:1 (2:0) über den VfL Wolfsburg eine Gala geboten. Dank eines frühen Doppelschlags durch Tore von Shinji Kagawa (7.) und Adrian Ramos (9.) sowie weiterer Tore durch Marco Reus (60.) und Pierre-Emerick Aubameyang (77./78) wahrte der Tabellenzweite vor 81.359 Zuschauern im ausverkauften Westfalenstadion die Chance, die bisher beste Saison-Punktausbeute aus der Meistersaison 2012 (81) noch zu toppen.

Dagegen geht die Talfahrt der Wolfsburger weiter. Das Team von Trainer Dieter Hecking ist seit nunmehr sieben Spielen ohne Sieg und verspielte in Dortmund endgültig die Minimalchance auf einen internationalen Wettbewerb. Daran konnte auch der Ehrentreffer von Andre Schürrle (86.) nichts ändern.

Angesichts der Aufregung um Hummels, der im Sommer zum FC Bayern wechseln will, geriet das sportliche Geschehen im ohnehin bedeutungslosen Duell der letztjährigen Pokalfinalisten zum Randaspekt. Bei nahezu jedem Ballkontakt wurde der Dortmunder ausgepfiffen. Mit einem Transparent ("Der Kapitän geht als erster von Bord, am besten sofort") bekundeten die Fans auf der Südtribüne ihren Wunsch auf einen raschen Abschied des vertraglich bis 2017 gebundenen Nationalspielers.

1. FSV Mainz – Hamburger SV 0:0 (0:0)

Der FSV Mainz 05 hat den letzten Schritt zur Europa-League-Teilnahme vorerst verpasst. Gegen den Hamburger SV kamen die Rheinhessen am Samstag im vorletzten Heimspiel der Fußball-Bundesliga nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus und blieben zum achten Mal in Serie ohne einen Dreier. In einer vom Kampf geprägten Partie verdienten sich die Hamburger den Punkt mit viel Einsatz und Laufbereitschaft. Mit 38 Zählern ist den Norddeutschen eine weitere Erstliga-Saison fast sicher. Die 05er fielen vor den letzten Spielen in Stuttgart und gegen Hertha BSC auf den siebten Platz zurück.

Die Norddeutschen setzten in der zähen Anfangsphase die Akzente. Der HSV, der Gojko Kačar, Nabil Bahoui und Sven Schipplock für die gesperrten Pierre-Michel Lasogga, Michael Gregoritsch sowie den verletzten Nicolai Müller aufbot, störte früh und ließ die Mainzer erst gar nicht zur Entfaltung kommen. Torwart René Adler fehlte nach Ablauf seiner Rot-Sperre wegen einer Verletzung und wurde erneut durch Jaroslav Drobný vertreten.

Die 05er brachten nach dem 1:2 im Derby bei Eintracht Frankfurt auch – zwangsläufig – frisches Personal. Kapitän Julian Baumgartlinger musste eine Gelb-Sperre absitzen, Leon Balogun wurde vom DFB-Sportgericht wegen einer Tätlichkeit in Frankfurt nachträglich gesperrt. Auch Yunus Malli erwischte es nach zuletzt schwachen Auftritten. Für ihn rutschte neben Niko Bungert auch Karim Onisiwo in die Startelf.