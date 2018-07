Wer spielt wann gegen wen?

Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

FC Augsburg – VfB Stuttgart

Werder Bremen – VfL Wolfsburg

TSG Hoffenheim – Hertha BSC

Darmstadt 98 – FC Ingolstadt

FC Bayern – Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr)

Borussia Dortmund – Hamburger SV (Sonntag, 15.30 Uhr)

Mainz 05 – 1. FC Köln (Sonntag, 17. 30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Werder gegen Wolfsburg, des Drehbuchs wegen. Schon diese Woche in Bremen war filmreif. Der Plot: Am Sonntagabend, nach der Niederlage gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten, gibt es für den Trainer keine Jobgarantie mehr. Spätestens am Montag ist der Abschied nur noch eine Frage des Wann. Doch dann erklärt sich der Sportvorstand wortreich, "vollstes Vertrauen" wird zur wichtigsten Vokabel. Der Trainer bleibt. Am Dienstag schubsen und rempeln Spieler im Training, "besonderes Feuer" und "Existenzangst". Wieder Auftritt des Sportvorstands: "Wir glauben nicht an das, was in den Medien steht. Wir führen derzeit viele Einzelgespräche." Die Handlung beschleunigt sich. Die Fans fordern Kampf, Ex-Spieler bekunden ungefragt undefinierte Sorgen über die Zukunft des Vereins. Auch Peter Neururer gibt in einem Interview zu, den Verein über Jahre genau beobachtet zu haben. Die allerletzte Warnung also. Es fehlt noch ein Trainingslager in einem Kurort, dessen Name nur Rentner jenseits der 70 kennen. Wir wünschen uns noch: Ein Werder-Schmähgedicht von Jan Böhmermann, Bremen ist seine Heimatstadt. Majestätsbeleidigung ist das ja schon lange nicht mehr.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Ingolstadt gegen Darmstadt. Treffen sich die beiden Aufsteiger im April und keiner steigt ab. Was vor der Saison ein guter Gag gewesen wäre, ist heute ein nüchternes Fazit. Vor etwas mehr als einem Jahr feierten die Spieler beider Teams den Aufstieg 20 Meter voneinander entfernt am Ballermann auf Mallorca. Eimersaufen schweißt zusammen: Gemeinsam holten die Neulinge bislang 71 Punkte, was sie zum besten Aufsteiger-Duo seit sieben Jahren macht. Nicht immer hantierten sie dabei mit der feinen Klinge, sondern ließen oft die Stahlstollen aufblitzen. Doch wer fragt in einem Monat auf der Schinkenstraße schon danach? Ingolstadt ist nun schon ein wenig geretteter als die Lilien, was Begehrlichkeiten weckt. Ralf Rangnick hat sich in Leipzig dafür entschieden, jeden halbwegs guten Trainer öffentlich für sein Leipziger Projekt ins Gespräch zu bringen. Erst war es Markus Weinzierl, diese Woche durfte Ralph Hasenhüttl erwähnen, dass er auch mit anderen Vereinen verhandelt. Unsere Prognose: Ernst wird es erst, wenn Hasenhüttl mit Rangnick auf Mallorca zu Mickie Krause tanzt, im Bierkönig, auf dem Tisch. Und alle: Leipzig ist nur einmal im Jahr.





Wer steht im Blickpunkt?

Reinhard Grindel, der neue DFB-Präsident. Noch immer ist nicht ganz klar, was Grindel vorhat, doch bevor dieses Detail geklärt wird, wird er heute erst mal gewählt. Sein Ruf ist es, flexibel in Meinungsfragen zu sein, je nachdem, wie es ihm gerade am besten hilft. Ist halt Politiker. Dazu passt, dass er sich angeblich vom DFB eine Art Maulkorb hat geben lassen: Im Bundestag sprach er nur noch zu sportpolitischen Themen. Immerhin, zu ein paar anderen Themen hat er sich im DFB-Wahlkampf, den er als einziger Kandidat gegen sich selbst führte, auch noch geäußert. Über Flüchtlinge und den Fußball zum Beispiel. Da sagte er: "Machen wir natürlich gerne, aber wenn wir ehrlich sind, machen wir das als DFB auch ein bisschen für uns selbst, neue Talente sind hochwillkommen," zitiert ihn der Spiegel in einem Porträt, dass Die vierte Häutung heißt. Grindel, der Jurist, der Journalist, der Politiker und nun: Reformer an der DFB-Spitze? Macht er genauso gerne wie das für die Flüchtlinge.

Worüber reden nach dem Spieltag alle?

Über Montagsspiele und über die Konferenz. Das eine wird kommen, das andere langsam verschwinden. Die DFL verkündete am Dienstag die Details der ausgeschriebenen TV-Rechtepakete für die Jahre 2017 bis 2021. Die Debatte ist schon jetzt hitzig, dabei soll es zunächst nur fünf Montagsspiele ab der Saison 2017 geben, die werden der Samstagskonferenz geklaut. Das Montagsspiel der Zweiten Liga wird dann zum Samstagsspiel. Viele Änderungen, doch ein Verdacht hält sich hartnäckig: Der Stadionfan ist ebenso gefährdet wie der Titicaca-Riesenfrosch, der auf der roten WWF-Liste der bedrohten Arten ganz oben steht. Deshalb sträuben sie sich – die Fans, nicht die Frösche – gegen den Montag als Spieltag. Arbeiten, ausnüchtern, selbst kicken, Pegida blockieren – die Gegenargumente sind vielfältig. Fans aus Stuttgart haben den Montagsspiel-Testballon am 2. Mai in Bremen bereits abgesagt. Andere schreiben schon kulturpessimistisch vom "Taco-Bell-Montag".

Die des Managerdeutsch mächtigen Fans ahnen, dass die "weitgehende Kontinuität in Bezug auf Spielplan und Sendefenster" (DFL) nur der erste Schnitt einer kalten Businessierung sein kann. Der Stadionfan soll zum TV-Fan werden, 1,4 Millionen zusätzliche Sky-Abonnenten seit der Rechtevergabe 2012 geben der DFL aber auch ein bisschen Rückenwind. Vielleicht hilft den treuen Stadiongängern am Ende doch der Blick auf die perfiden Methoden des Titicaca-Froschs: Seine Haut benutzt er zum Gasaustausch. Macht das eine ganze Fankurve als Zeichen des Protests, wird sich die DFL wünschen, niemals an Montagsspiele auch nur gedacht zu haben.