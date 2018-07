Was die Fans von Hertha BSC eine halbe Stunde vor Spielbeginn von sich gaben, um ihre Mannschaft zu sich zu bitten, war ein lautes Summen. Es klang wie ein riesiger Bienenschwarm, der jedem Gegner Furcht einflößen kann. Die Berliner Fußballer ließen sich davon zwecks Anfeuerung in die Kurve locken, bevor sie ein letztes Mal in die Kabine gingen. Ungewöhnlich, normalerweise feiern die Fans die Spieler erst nach dem Spiel.

Doch es sollte ja auch kein normales Spiel werden, sondern ein großes, das größte seit Jahren für den Verein. Daher war vieles anders. Endlich hatte die Hertha, die trotz guter Saison meist vor halb leeren Rängen spielt, Zuschauer. Es war sogar eine Extratribüne nötig für die mehr als 76.000 Menschen. Endlich war Stimmung in diesem weitläufigen Stadion. Die Herthaner übertönten sogar die Dortmunder, von denen immerhin auch 10.000 da waren.

Aus den Kneipen von Charlottenburg, Moabit und Halensee dröhnte "Ha, ho, he! Hertha BSC!", in den Straßen sah man tagsüber selbst für Berliner Maßstäbe viele Besoffene, vorfreudig gestimmt. Und im Stadion wedelten die Fans mit den blau-weißen Fähnchen, die extra für dieses Spiel angefertigt und an alle verteilt wurden. Eine riesige Choreografie in der Ostkurve zeigte einen Hertha-Fußballer in Aktion. Der DJ spielte Berlin, Berlin des unvergessenen Harald Juhnke ("In dieser Stadt bringt mich die Nacht niemals ins Bett"), der mehr von Sinatra hatte als Campino von Johnny Rotten je haben wird, und natürlich Frank Zander. "Nur nach Hause geh'n wir nicht."

So wie einst Carsten Ramelow

Der Schriftzug der Ostkurve "Schuss, Tor, Hurra!" stammt aus einem Lied von 1993, das das Amateurteam von Hertha um den späteren Nationalspieler Carsten Ramelow gesungen hatte. Es hatte sich ins Pokalfinale gekämpft, was ja auch eine Blamage für das eigene Profiteam bedeutete. 2016 wollte die Hertha endlich wieder ins Finale. Nicht zuletzt, weil dies seit 1985 in Berlin ausgetragen wird. Diese Entscheidung war damals wohl eine Entschädigung dafür, dass der DFB aus Rücksicht auf die Sowjetzone die Frontstadt als Austragungsort der EM 1988 gestrichen hatte. Während also viele Vereine in diesen drei Jahrzehnten nach "Berlin, Berlin" fuhren, wie Fans stets hoffnungsvoll skandieren, schied die Hertha drei Jahrzehnte lang aus.

Doch im Halbfinale gegen Dortmund, als die Chance auf das Finale für die Hertha so groß wie lange nicht mehr war, erwies sich der Club der deutschen Hauptstadt als mindestens eine Nummer zu klein. Und seine Mannschaft als brav und bieder.

Schon mit dem ersten Ballkontakt wurde das Duell einseitig. Die Dortmunder Stürmer waren zu schnell für die Berliner Defensive, der Sturm der Hertha kam nicht zum Zug. Ihr Mittelfeld war ohne den verletzten Vladimír Darida dem des Gegners schon gar nicht gewachsen. Dort boten sich dem BVB Lücken, als kickte er auf dem Maifeld, dem riesigen Platz nebenan, wo die Nazis ihre Paraden marschieren ließen und später die Besatzer aus England den Geburtstag der Queen feierten.

Freistöße, die wie Pflaumen fallen

Nur eine kleine Auswahl an Szenen der Berliner Hilflosigkeit: Der Abwehrspieler John Anthony Brooks schnippelte den Ball absichtlich aus dem Feld, nachdem er sekundenlang vergeblich eine Anspielstation gesucht hatte. Der Außenverteidiger Marvin Plattenhardt wurde mehrfach überlaufen. Seine Freistöße, sonst eine Spezialität von ihm, fielen wie Pflaumen im Herbst. Der Mittelfeldspieler Genki Haraguchi dribbelte an einem Gegner vorbei ins Seitenaus, und das war noch fast die gelungenste Aktion.

Pokalhalbfinals sind oft Höhepunkte des Fußballjahres. Es gab schon ein 6:6 nach Verlängerung, auch Dritt- und Zweitligisten gewannen mal. Im Vorjahr siegte der BVB in einem Elferdrama in München und am Vortag erwies sich der Abstiegskandidat Werder Bremen den Bayern ebenbürtig, wenn auch nicht im Elfmeterschinden.