Borussia Dortmund – FC Liverpool 1:1 (0:1)

Mit dem FC Liverpool hat Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund ein beachtliches 1:1 (0:1) erreicht. 320 Tage nach Klopps emotionalem Abschied vom BVB boten die Engländer eine starke Leistung und verschafften sich so eine gute Ausgangsposition für das Viertelfinal-Rückspiel in einer Woche an der Anfield Road.



Nach dem Führungstreffer von Divock Origi (36. Minute) sah es zunächst nach einem Sieg für Liverpool aus. Doch BVB-Kapitän Mats Hummels erzielte vor 65.848 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park den Ausgleichstreffer (48.).

Mit dem zuletzt gegen Bremen geschonten Hummels taten sich die Dortmunder lange schwer mit einem geordneten Spielaufbau. Wie schon in seiner Zeit beim BVB setzte Klopp auch mit dem FC Liverpool auf intensives Pressing. Das behagte der Borussia zunächst wenig und es entwickelte sich eine zerfahrene Begegnung.

Gerade als Dortmund begann, die Regie zu übernehmen und sich Chancen durch Mchitarjan (34.) und Aubameyang (36.) erspielte, schlugen die Engländer eiskalt zu. Der Belgier Origi nutzte ein verlorenes Kopfballduell von Hummels und eine Unachtsamkeit von Abwehrspieler Łukasz Piszczek und ließ Weidenfeller mit einem platzierten Flachschuss aus zwölf Metern ins lange Ecke keine Chance. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff blieb der ehemalige Nationaltorwart im direkten Duell mit Origi lange stehen und verhinderte noch das 0:2.

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel brachte Hummels mit seinem Kopfballtor die Dortmunder dann wieder in die Partie. Die Flanke nach der kurz ausgeführten Ecke kam von Mchitarjan. Liverpool reagierte aber keineswegs geschockt. Weidenfeller musste binnen 31 Sekunden gleich zwei Schüsse von Philippe Coutinho und einen von Nathaniel Clyne parieren (51.).

Das intensiv, aber zumeist fair geführte Duell war in der zweiten Halbzeit besser. Klare Torchancen verhinderten die Abwehrreihen beider Mannschaften durch große Aufmerksamkeit. Auch der nach 78 Minuten eingewechselte Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino aufseiten von Liverpool konnte bei seinem Comeback nach einer Verletzungspause daran nichts mehr ändern.