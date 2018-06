Der Befund ist so ernst wie unausweichlich: Der Einwurf steckt in einer tiefen Krise. Die mit ihm verbundenen Nachteile sind für die ausführende Mannschaft mittlerweile so eklatant, dass über eine Regeländerung nachgedacht werden muss. Warum ist das so? Und wie könnte eine spielverbessernde Modifikation aussehen?

Der Einwurf ist nicht nur ein Relikt aus dem Rugby, dessen Wurzeln der Fußball eigentlich längst gekappt hat. Er ist auch, in Wesen und Ansatz, eine Anomalie. Ein Einwerfender hat im Fußball nicht nur das Privileg, den Ball mit den Händen und damit den eigentlichen Präzisionsextremitäten zu spielen, sondern er kann dies auch in einer entlasteten Wahlspanne von mehreren Sekunden tun.



Da diese potenzielle Macht des Einwurfs früh erkannt wurde, band man seine Ausführung an spezielle Bedingungen, die den Einwurf – was immer man sonst von ihm halten mag – zur hässlichsten Bewegung des ganzen Spiels degradierten. Der Zwang, den Ball mit beiden Armen in einer Bewegung über den Kopf zu führen und während des eigentlich kritischen Zeitpunkts, in dem der Ball die Kuppen verlässt, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen, führt bis heute regelmäßig zu grotesken, ja konkret erniedrigenden Erfahrungen.

Wie naturfremd und dadurch trainingsintensiv der Einwurf als Bewegungsablauf ist, lässt sich am besten bei Kindern und Jugendlichen beobachten. So wohne ich familienbedingt schon mehrere Jahre D- und C-Jugendspielen im Mädchenfußball bei und darf sagen, bis heute auf den ersten wirklich korrekt ausgeführten Einwurf zu warten. Sobald ein Schiedsrichter ernst mit der Regel macht, muss wiederholt werden, und dann noch mal, und dann noch mal … Ein Elend. Selbst der Profifußball vermag sich von dieser Unpässlichkeit nicht zu distanzieren. Einen richtigen Einwurf sieht man auch dort extrem selten, einen schönen fast nie.

Es existiert also schon auf ästhetischer Ebene ein Problem. Gewiss, auch in diesem Bereich gibt es hin und wieder Inselbegabte, die ihren Einwurf besonders weit, scharf und formschön auszuführen wissen. So erinnern wir uns alle gern an Uwe Reinders oder an die Torpedos des Engländers Rory Delap bei Stoke City. Letztlich aber bleiben selbst diese Sonderfälle eher kurios als taktisch sinnvoll, übersteigt so ein Premiumeinwurf doch in den besten und günstig positioniertesten Fällen nicht das Gefahrenpotenzial eines mittelgut getretenen Eckballs (auch der Eckball steckt, nebenbei bemerkt, in der Krise).

Der Ball kommt aus der Luft

Das heute ausschlaggebende Problem des Einwurfs aber hat mit seiner Verortung an der Seitenlinie zu tun. Nach dem Motto "Bällchen am Rand, bringt Kummer und Schand" scheut der avancierte Fußball unserer Tage die Ränder wie den Teufel, da in der eigentlich spielentscheidenden Sphäre (zehn Meter vor und hinter der Mittellinie) der Ballbesitz dort prekär wird. Ganz außen will man den Ball nur in den Endzonen der aufbauenden Verteidigung oder des abschließenden Angriffs haben, sei es für den ersten, potenziell öffnenden Pass in die Mittelzone oder aber für ein Tempodribbling bis zu Grundlinie.

Womit man beim alles entscheidenden Argument gegen den Einwurf wäre: Selbst in jenen Spielendzonen, in denen man den Ball an der Seitenlinie haben will, öffnet der Einwurf nicht die Anschlussmöglichkeiten, die in dieser Zone erwünscht und sinnvoll sein müssen.



Was geschieht? Der Ball wird vom Gegner ins Seitenaus befördert. Einwurf. Nun vergehen mindestens drei, in der Regel aber fünf Sekunden, bis der Ball wieder ins Spiel zurückkommt. Eine Ewigkeit, in der die verteidigende Mannschaft ihre Ordnung wieder finden kann. Dann wird eingeworfen, das heißt, der Ball kommt aus der Luft zum Angespielten. Er muss – da aus der Luft kommend – technisch aufwendig kontrolliert und angenommen werden und zwar, wird der Einwurf nach vorne geworfen, in neun von zehn Fällen mit dem Rücken zum Gegner.