Was für eine Partie am vergangenen Wochenende in der Metropole Ulsan. Die Gastgeber trafen auf die Jeonnam Dragons. Das war nicht nur eine Begegnung zweier namhafter Clubs, sondern auch ein altes Betriebsderby. Beide führen nämlich den Namen eines Weltkonzerns auf ihrem Briefkopf. Ulsan Hyundai FC traf also auf den vom Stahlkonzern Posco geführten Club Jeonnam. Der knappe 2:1-Heimsieg für die Autobauer hielt den Abstand zur Tabellenspitze in der im März begonnenen Saison kurz, während der Stahlclub jetzt erst mal unten in der Tabelle steckt.



In Korea sind Werkselfsbegegnungen Tagesgeschäft. Jedes Wochenende tritt hier ein Großkonzern gegen den anderen an. Die Hyundai-Familie hält neben Ulsan noch Jeonbuk Hyundai Motors und den Absteiger Busan IPark im Portfolio. Bei anderen Wirtschaftsriesen sieht es ähnlich aus. In Korea nennt man die Mannschaften auch nicht Verein oder Club. Man bezeichnet sie wie im unternehmensgetriebenen US-Sport als "Franchise". Fußball, der war in Korea nämlich noch nie ohne das Kapital zu denken.

Nicht mehr nur betriebliche Pflichterfüllung

Als sich die Liga 1983 als "Super League" gründete, machten die Konzerne zuerst nur widerwillig mit. Die Regierung hatte die Großunternehmen angewiesen, ihren Angestellten Sportmöglichkeiten zu bieten und Mannschaften aufzustellen. Seit Ende des Koreakriegs 1953 entwickelte sich das Land damals von einer der einst ärmsten Nationen der Welt zu einer industrialisierten Volkswirtschaft. Ohne schuftende Arbeiter, die lange Stunden ohne Sozialleistungen abrissen, wäre das nicht möglich gewesen. Die neue K-League sollte den Übergang in eine Ära des Wohlstands symbolisieren.

So bestand die erste Profiliga Asiens zunächst nur aus zwei echten Profiteams, hinzu kamen semiprofessionelle Mannschaften, die aber allesamt von Konzernen verantwortet wurden. Nur um Geld oder betriebliche Pflichterfüllung ging es bald aber nicht mehr. Man nahm den Fußball auch ziemlich ernst, und das auf eine systematische Weise, wie es in Asien bis dahin noch nicht passiert war. Die K-League wurde zum Rückgrat für die Erfolge der koreanischen Nationalmannschaft: Bei der WM 2002 erreichte sie das Halbfinale, bei den Olympischen Spielen 2012 holte sie Bronze, 2015 wurde sie Zweite der Asienmeisterschaft, die sie zuvor zweimal gewonnen hatte. Seit 1986 hat Südkorea bei jeder WM-Endrunde gespielt – kein asiatisches Land kann das von sich behaupten.

Trotz der aufstrebenden Clubs in Japan, China und anderswo gilt die K-League weiterhin als stärkste Liga des Kontinents. Zehnmal haben koreanische Clubs die asiatische Champions League gewonnen. Die ersten waren 1986 die Daewoo Royals, die bis jetzt letzten Ulsan Hyundai 2012. Der mit drei Titeln asienweite Rekordmeister heißt Pohang Steelers. Schon die Namen dieser Clubs verraten: Die Abhängigkeit vom Großkapital ließ nie nach. Die Pohang Steelers gehören wie die Jeonnam Dragons zum weltweit führenden Stahlkonzern Posco. Ähnlich tiefe Taschen hat Daewoo, das unter anderem aus dem Schiffbau kommt, oder der weltweit fünftgrößte Autobauer Hyundai, dessen Schwesterbetriebe auch in diversen anderen Branchen das Geschäft dominieren.