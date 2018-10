Läuft in Fußballstadien nach Heimniederlagen grundsätzlich die bessere Musik oder lag es an der besonderen Situation? Normalerweise nerven Status Quo mit ihrem Dreiakkordgestampfe oder die Zillertaler Schürzenjäger, doch dieses Mal legte der Münchner DJ die Britpop-Hymne Bittersweet Symphony auf, danach Purple Rain. Da sangen also Prince und Richard Ashcroft ihre bittersüße Melodien, während die Spieler von Bayern München auf dem leeren Rasen und an den Mikrofonen ihr Ausscheiden zu erklären versuchten.

Philipp Lahm hatte sich vorgenommen, es mit Fassung zu tragen; Jérôme Boateng war der Schmerz schon eher anzumerken; und Thomas Müller stützte im ZDF-Studio hilflos den Kopf auf seine Hände und klagte: "Der Fußball ist wie er ist, es gewinnt nicht immer der Bessere." Es war ein besonderer, ein trauriger Ton.

Es war auch ein besonderes Spiel. Klar, das sind Halbfinale in der Champions League immer. Doch es war auch das letzte große Spiel Pep Guardiolas für den FC Bayern München. Das Match war fesselnd und dank seiner Spieler betörend schön. Doch sie schieden aus gegen Atlético Madrid, zum dritten Mal eine Runde vor dem Finale, zum letzten Mal mit Guardiola. Die Bayern hätten ihrem Trainer gerne den einen großen Titel geschenkt, bevor er geht, wie nicht nur Lahm sagte. Wohl auch deswegen waren sie geknickt. Im Stadion wurde Guardiolas nahender Abschied spürbar.

Auch bei ihm selbst. Auf der Pressekonferenz erlebte man einen melancholischen Guardiola. Es war Zeit für Blicke zurück. Er habe drei Jahre lang sein "Leben für seine Spieler gegeben", sagte er. Es sei ihm eine Ehre gewesen, mit ihnen zu arbeiten. Guardiola wirkte aber auch gelöster. Die Zeit bei den Bayern, die trotz allem leichten Anschein eine schwere war, fiel spürbar von ihm ab. Er hat sie so gut wie hinter sich. Abgesehen von drei Spielen und der Debatte, wie seine Zeit in München bewertet wird. "Ich weiß, was passieren wird", sagte er.

Er meinte die Schlagzeilen von seinem angeblichen Scheitern. Er wird sie nicht verhindern können, aber vielleicht fallen sie nicht so scharf aus. Denn so wie die Bayern an diesem Dienstag, so darf man ausscheiden aus einem wichtigen Wettbwerb. Sie zeigten einen großen Kampf, ein großes Spiel.



Packender Angriffsfußball

Es war ja die Frage, ob sie gegen die starke Abwehr von Atlético etwas würden ausrichten können. Sie konnten. Angetrieben vom Münchner Publikum, das bei europäischen Spielen entgegen dem Klischee sehr wohl aus sich herauskommen kann, wurde der Strafraum Madrids zur permanenten Gefahrenzone. Wohl keine andere Mannschaft bereitete Atlético in dieser Saison ähnliche Sorgen und verursachte ähnliche Nervositätsanfälle wie die Bayern.

Der FC Bayern war lange so überlegen, weil er auf seine größte Stärke zurückgreifen konnte, den kollektiven Systemfußball: kluges Positionsspiel, mit dem die Mannschaft ein druckvolles Übergewicht im Mittelfeld herstellt, den Ball laufen lässt und ihn stets schnell zurückerobert. Es waren die Pep-Stärken, die auch gegen Atlético zum Tragen kamen. Diese Mannschaft hat einen Stil, den ihr der Trainer vermittelt hat.