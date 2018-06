Wer spielte wie gegen wen?

FC Bayern – Hannover 96 3:1

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 2:2

Bayer Leverkusen – FC Ingolstadt 3:2

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart 3:1

FC Augsburg – Hamburger SV 1:3

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 1:0

TSG Hoffenheim – FC Schalke 04 1:4

FSV Mainz 05 – Hertha BSC 0:0

Darmstadt 98 – Borussia Mönchengladbach 0:2

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Das des VfB Stuttgart in Wolfsburg, war es doch zumindest für ein gutes Jahr die letzte Bundesligapartie der Schwaben. Der Meister von 2007 muss in die Zweite Liga. Schon seit Jahren versucht der VfB hartnäckig mit seiner ihm eigenen Mischung aus Inkompetenz und Selbstüberschätzung den Abstieg zu schaffen. Dieses Mal hat es geklappt. Gegen die Wolfsburger zeigte die VfB-Abwehr wieder einmal ein Zweikampfverhalten wie beim Babyschwimmen, die Offensive agierte blutleerer als ein hungriger Egel. Die Fans forderten in Wolfsburg, alle Versager sofort zu entlassen. Ob das ausreicht? Vielleicht liegt es aber auch an der Luft am Neckar. Mit dem VfB stiegen am Samstag nämlich auch die eigene U23 und der Lokalrivale Stuttgarter Kickers ab, beide jeweils aus der Dritten Liga. Was ist nur mit den Schwaben los? Sie können alles, außer drinbleiben.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Viele kamen nur zum Spiel der Bayern gegen Hannover, um beim großen Weißbierverplempern dabei zu sein. Den kultivierten Katalanen Pep Guardiola mit dem riesigen Glas des Sponsors über den Rasen hetzen zu sehen, ist ja etwa so, als ob man Paul Bocuse beim Bockwurstessen erwischt. In den Vorjahren war Guardiola noch zurückhaltend, es war ja auch immer so kalt, damals im Frühjahr. In diesem Jahr bierduschte er ordentlich mit. An seinen Laufwegen hat er sicherlich nächtelang vor dem Laptop gefeilt. Es gab auch wieder eine Meisterschale und Konfetti, wie immer also. Schon seltener waren die zwei Tore von Mario Götze, das erste schenkte ihm sogar Robert Lewandowski, der darauf verzichtete, Götzes Schüsschen über die Linie zu drücken und sein 31. Saisontor zu machen. So waren es eben nur 30 für den Polen, so oft hat seit 1977 niemand mehr getroffen. Glückwunsch. Highlight der Meisterfeier war aber das Kabinentänzchen, bei dem es um die beste Interpretation des Runningman ging, einem Hip-Hop-Move. Der Preis für die steifsten Hüften geht an Holger Badstuber und Philipp Lahm. Jungs, hier etwas Nachhilfe.

Wer stand im Blickpunkt?

André Breitenreiter, weil er Trainer auf Schalke ist. Der Trainer auf Schalke steht immer im Blickpunkt, einfach weil er Trainer auf Schalke ist. Ob er gute Arbeit macht oder schlechte, spielt da eigentlich keine Rolle, über den Trainer von Schalke wird immer diskutiert. Das liegt am Umfeld, das mit unruhig noch euphemistisch umschrieben wäre. Deswegen möchten wir André Breitenreiter zu seinem Rauswurf gratulieren. Endlich Ruhe. Schalkes neuer Manager Christian Heidel, der am Samstag noch mit seinen alten Mainzern die Europa League klarmachte, teilte Breitenreiter vorher schon mal per Telefon mit, dass er nicht mit ihm plant. Breitenreiter erzählte das seiner Mannschaft vor dem Spiel in Hoffenheim, die daraufhin eine ihrer besten Partien der Saison ablieferte, inklusive eines – sorry, wir wollen auch mal – Sané-Tores. Wer auch immer im nächsten Jahr Trainer auf Schalke wird, sollte wissen, dass der Trainer auf Schalke immer im Blickpunkt steht, einfach nur, weil er Trainer auf Schalke ist.