Weil Fußball eine Wissenschaft sein soll, etwas spekulative Theologie: Wenn es einen Fußballgott gibt, gibt es auch einen Fußballhimmel. Und wenn es einen Fußballhimmel gibt, muss es auch eine Fußballhölle geben. Dahin sind alle gegebenen Abseitstore gegangen, alle verschossenen Handelfmeter, alle Schunkellieder der deutschen Nationalmannschaft und alle Schwalben von Arjen Robben, der übrigens hin und wieder mit seinem VIP-Pass vorbeischauen soll, um sich das bei nie zu Ende gehenden, sanft moussierenden Getränken alles noch einmal vergnügt anzusehen.



In den vergangenen Wochen allerdings war immer wieder zu hören, dass die wahre Hölle der sogenannte Abstiegskampf sein soll, in dem sich aktuell die Mannschaften Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und Werder Bremen befinden, also der ehemalige Fußballmittelstand, denn wer von Abstieg spricht, kann ja vom deutschen Mittelstand nicht schweigen. Thorsten Legat, Ex-Fußballer und Urwaldphilosoph, nahm dazu all seinen Nietzsche zusammen und sagte: "Abstiegskampf ist härter als das Dschungelcamp." Wer würde ihm widersprechen?



Und natürlich kennen auch wir den Spruch, dass erst im Abstiegskampf der Fußball sein wahres Gesicht zeige, das man im Regelbetrieb ja nicht zu sehen bekommt. In den Familienrängen in Dortmund so wenig wie in den Macher-und-Verdiener-Logen des FC Bayern, wo unseren Informationen nach Flamingozungen gereicht werden wie einst im Alten Rom, und in der Halbzeit oboespielende Zwerge auf Elefanten hereinreiten, um die Rummenigges bei fürstlicher Laune zu halten.



Wer über den Abstiegskampf redet, klingt immer wie ein Werbespot für Baumärkte: im Dreck wühlen, alles geben und dahin gehen, wo es wehtut. Und dabei versucht man möglichst tapfer auszusehen, auf dem Platz und auf den Rängen. Im Abstiegskampf werden selbst Mitbürger, deren Leben sonst aus 20 Prozent abendländischer Grundausstattung und 80 Prozent Seufzen besteht, zu Grobianen, die in spontanen Schicksalsgemeinschaften zusammenkommen.



Sie schimpfen, sie pöbeln, sie instantverbrüdern sich mit Teams wie dem VfL Wolfsburg oder Mainz 05, nur weil es ihnen gerade nützt und fluchen weiter um ihr Leben – das, wie Dragoslav Stepanović einmal sagte, auch im Falle eines Abstiegs angeblich weitergehen soll. Doch die klamme Frage ist ja: wozu, warum und, insbesondere, wohin? Nach Heidenheim zum Auswärtsspiel in der kommenden Saison? Oder nach Dresden?



Das alles ist natürlich nicht fair. Wer nun noch eine tiefschürfende Erklärung dafür haben will, warum es jetzt am Samstagabend ausgerechnet seinen Verein so herzbitterlich getroffen hat und nicht den anderen; warum der rettende Elfer nicht gegeben, nur fünf Minuten nachgespielt wurde, und wieso sie, immer nur sie, so grausam dem Weltlauf ausgeliefert wären, dem können wir hilflos zwar, aber immerhin mit Einstein sagen: Der Fußballgott würfelt nicht. Und da wir schon aus dem Nähkästchen plaudern: Rosenkohl und die Toten Hosen mag er auch nicht.