Niklas Feierabend, Nachwuchsfußballer von Hannover 96 © Peter Steffen/dpa

Hannover 96 trauert um Niklas Feierabend. Der 19 Jahre alte Nachwuchsspieler des Fußball-Bundesligisten ist bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Hannover ums Leben gekommen. Das bestätigte der Verein. Bei dem Unfall in der Nähe der Ortschaft Pattensen wurden insgesamt drei Menschen getötet. "Alle Mitspieler, Trainer, Mitarbeiter, Fans und das gesamte Umfeld von Hannover 96 sind zutiefst geschockt. Niklas, wir wollen und werden Dich niemals vergessen", schrieb Hannover 96 auf seiner Internetseite.

Aus noch ungeklärten Gründen war das Auto, in dem der Fußballspieler mitgefahren war, zwischen den Ortschaften Hiddestorf und Pattensen gegen einen Baum geprallte. Feierabend, eine 18 Jahre alte Frau und ein 18-Jähriger, die auf der Rückbank des Autos saßen, starben bei dem Unfall. Der 21-Jährige, der den Wagen steuerte, wurde schwer verletzt, sein 18 Jahre alter Beifahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Polizeisprecher äußerte die Vermutung, dass die drei tödlich Verunglückten nicht angeschnallt waren.







Bemerkt worden war der Unfall von einem vorbeifahrenden Autofahrer. Der 21-Jährige rief die Einsatzkräfte und leistete auch Erste Hilfe. Er barg den verletzten Fahrer und den Beifahrer aus dem Fahrzeug, das nach dem Aufprall auf einem Acker zum Stehen gekommen war. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Klarheit in das Unfallgeschehen bringen können. Fest stand, dass kein weiteres Auto an dem Unfall südlich von Hannover beteiligt war. Der Unfallfahrer stammt aus Hannover, die vier weiteren Insassen aus den umliegenden Dörfern.

Feierabend, der erst vergangene Woche Geburtstag hatte, galt als eines der größten Talente beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96. In der vergangenen Winterpause war der Stürmer mit der Profi-Mannschaft ins Trainingslager in die Türkei gereist. Hannovers ehemaliger Trainer Thomas Schaaf und der aktuelle Coach Daniel Stendel setzten Feierabend aber nicht in der Bundesliga ein. Mit der U19-Mannschaft des Vereins hatte sich der Stürmer für das Finale um den DFB-Pokal qualifiziert.