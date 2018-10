Kann ja mal passieren: Die Bombenattrappe im Station von Manchester United, wegen der am Sonntagabend das Stadion Old Trafford kurz vor dem Spiel von Manchester United gegen Bournemouth geräumt werden musste, wurde schlicht bei einer Terrorübung vergessen. Der Polizeichef von Manchester, Tony Lloyd, bezeichnete den Vorfall als ein "Fiasko", bei dem die Sicherheit von Tausenden Besuchern unnötig gefährdet und die Zeit vieler Polizisten und der Bombenentschärfer der Armee verschwendet worden sei. "Die Evakuierung Zehntausender Menschen aus einem Stadion stellt durchaus ein Risiko dar", erklärte Lloyd. Es sei inakzeptabel, dass es überhaupt zu solch einem Vorfall habe kommen können.

Gleichwohl machte der Polizeichef deutlich, dass seine Kritik nicht der Polizei und den Aufsehern im Stadion gelten solle und ebenso wenig den Tausenden Fußballfans, die bei der Räumung die Ruhe bewahrt hätten. Ein Angestellter des Fußballvereins hatte den verdächtigen Gegenstand kurz vor Anpfiff des geplanten Spiels bei einer Routinekontrolle in einer Toilette in der Nordwestkurve des Old-Trafford-Stadions entdeckt. Es habe sich um ein Mobiltelefon gehandelt, das mit Gasrohren verbunden war, teilte die Polizei mit. Die Attrappe habe täuschend echt ausgesehen, sodass die Räumung die einzig richtige Entscheidung gewesen sei, sagte der stellvertretende Polizeichef, John O'Hare.



Später stellte sich heraus, dass die Attrappe gut vier Tage zuvor bei einer Übung mit Sprengstoffsuchhunden vergessen worden war. Eine private Firma habe das Gerät liegen gelassen, gegen die nun schwere Vorwürfe erhoben werde. In der vergangenen Woche hatte die Polizei im Stadtteil Trafford eine große Antiterrorübung organisiert, bei der ein angeblicher Selbstmordattentäter einen Anschlag vortäuschte. Hintergrund der Übung waren die Selbstmordanschläge vor dem Stade de France am 13. November in Paris.



Partie soll am Dienstag nachgeholt werden

Nach dem Fund wurde das Fußballspiel 20 Minuten vor Anpfiff abgesagt. Im Stadion hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits 75.600 Fans versammelt, die ins Freie geführt wurden. Die Partie soll am Dienstag nachgeholt werden. Polizisten mit Spürhunden suchten den ganzen Abend das evakuierte Stadion ab.

Es war das erste Mal in 24 Jahren, dass ein Premier-League-Spiel aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde. Nach den Terrorattacken in Paris und Brüssel sind die Sicherheitsvorkehrungen in den Spielstätten der Premier-League-Teams verschärft worden. Im November war in Hannover das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Niederlande wegen einer Terrorwarnung kurz vor dem Anpfiff abgesagt worden.